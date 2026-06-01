“바이오 판 키운다”…삼성그룹, 2000억원 규모 펀드 조성…글로벌 벤처 정조준

삼성물산·바이오로직스·바이오에피스 3사가 공동 재원 마련

누적 투자 재원 총 4420억원으로

차세대 바이오 분야 투자 속도…유망 바이오텍과 파트너십 확장

삼성바이오로직스 본사 전경 0

삼성그룹이 혁신 바이오 기업 발굴을 위해 2000억원 규모 신규 투자 펀드를 조성했다.1일 삼성바이오로직스에 따르면 삼성물산·삼성바이오로직스·삼성바이오에피스 3사는 공동으로 재원을 마련해 신규 벤처 펀드인 '삼성 라이프사이언스 펀드 3호(SVIC-80호)'의 결성을 완료했다. 이 펀드는 혁신 바이오 기술을 앞세운 글로벌 기업을 적극 발굴하고, 전략적 파트너십을 확대하는 데 초점을 맞추고 있다.출자 구조를 보면, 삼성물산과 삼성바이오로직스가 각각 792억원(39.6%)을 부담해 가장 많은 비중을 차지했다. 이어 삼성바이오에피스는 396억원(19.8%), 펀드 운용을 전담하는 삼성벤처투자는 20억원(1.0%)을 출자했다. 삼성이 2019년 1호 펀드(1700억원), 이후 2호 펀드(720억원)에 이어 세 번째 펀드를 잇달아 결성하면서, 라이프사이언스 분야 누적 투자 재원은 총 4420억원으로 불어났다.삼성그룹은 이번 3호 펀드를 발판 삼아 차세대 바이오 분야 투자 속도를 한층 높일 계획이다. 단순 재무적 투자에 그치지 않고, 피투자 기업들과의 사업 협력을 통해 글로벌 바이오 네트워크를 지속 확장하겠다는 구상도 담겼다.삼성 라이프사이언스 펀드는 현재 에임드바이오, 플래그십 파이어니어링, 라투스바이오, 제너레이트 바이오메디슨, C2N 다이어그노스틱스, 아버 바이오테크놀로지, 프론트라인 바이오파마, 카토그래피 바이오사이언스 등 글로벌 바이오 기업 및 벤처캐피탈(VC)에 투자를 이어가고 있다. 업계에서는 3호 펀드 결성을 계기로 삼성그룹의 바이오·헬스케어 분야 포트폴리오가 더욱 다양해질 것으로 내다보고 있다.