롯데, 12개 계열사서 신입 뽑는다…MD·마케팅 등 20개 직무 채용

실무 중심 '아이엠 전형' 확대 운영

채용 상담·면접 특강 등 잡카페 개최

사진1 롯데 6월 예측가능한 수시 채용 포스터 0 롯데 6월 예측가능한 수시 채용 포스터./롯데

사진2. 2026 상반기 롯데 잡카페 포스터 0 2026 상반기 롯데 잡카페 포스터./롯데

롯데가 올 상반기 세 자릿수 규모의 신입사원 채용에 나선다. 학점과 어학점수보다 직무 역량을 중시하는 채용 방식을 확대하는 한편, 취업 준비생을 위한 채용 설명회와 상담 프로그램도 함께 운영한다.롯데는 오는 2일부터 '예측 가능한 수시 채용'을 실시한다고 1일 밝혔다. 이번 채용에는 롯데마트·슈퍼, 롯데건설, 롯데월드, 대홍기획, 롯데하이마트 등 12개 계열사가 참여한다. 모집 직무는 상품기획(MD), 경영지원, 마케팅 등 20여 개 분야이며 채용 규모는 세 자릿수다.지원자는 롯데그룹 채용 홈페이지를 통해 지원할 수 있으며 계열사별 지원 자격과 전형 일정 등 세부 내용도 확인 가능하다.롯데는 직무 전문성을 갖춘 인재 확보를 위해 실무 역량 중심 채용도 확대하고 있다. 롯데마트·슈퍼와 롯데하이마트, 한국후지필름은 '아이엠 전형'을 통해 MD와 마케팅 분야 신입사원을 선발한다.아이엠 전형은 학점이나 어학성적 등 이른바 '스펙'보다 직무 수행 능력과 성장 가능성을 평가하는 것이 특징이다. 지원자는 포트폴리오를 제출해 직무 관련 경험과 성과를 입증해야 하며, 이후 현장 오디션 방식의 평가를 통해 실질적인 업무 역량을 검증받는다.롯데는 채용 일정에 맞춰 취업 준비생들을 위한 오프라인 행사도 마련한다.오는 2일 서울과 5일 부산에서 열리는 '2026 상반기 롯데 잡카페'는 채용 상담과 직무 소개를 비롯해 취업 준비에 필요한 정보를 제공하는 채용 박람회다. 롯데는 매년 6월과 12월 잡카페를 개최하고 있으며 채용 상담뿐 아니라 그룹의 비전과 성장 전략을 소개하는 채용 브랜딩 행사로 운영하고 있다.이번 잡카페에서는 자기소개서 작성법과 인·적성 검사, 면접 전략 등 취업 준비생들의 관심이 높은 주제를 중심으로 특별 강연이 열린다. 참가자 전원에게는 롯데 신입사원들의 면접 경험과 취업 노하우를 담은 '채용 아카이빙북'도 제공한다.아울러 롯데백화점, 롯데정밀화학, 롯데건설, 롯데호텔 등 주요 계열사의 채용 담당자와 현직자가 참여해 채용 절차와 직무에 대한 상담을 진행할 예정이다.롯데 관계자는 "예측 가능한 수시채용과 잡카페를 통해 취업준비생들의 커리어 설계를 지원하고 있다"며, "앞으로도 채용 제도 및 취업 지원 프로그램 등을 개선해 인재 확보에 힘쓰겠다"고 말했다.