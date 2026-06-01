반도건설 유보라TV, ‘최홍만의 육아일기’ 공개…댓글 이벤트 진행

1 0 반도건설의 자체 공식 유튜브 채널 유보라TV의 신규 오리지널 콘텐츠 '최홍만의 육아일기' 영상 캡처.

반도건설은 자체 공식 유튜브 채널 유보라TV를 통해 '유보라 오리지널' 시리즈의 두 번째 콘텐츠를 공개했다고 1일 밝혔다.이번에 공개한 영상은 종합격투기 선수 출신 방송인 최홍만이 유보라 입주민 세대를 찾아가 1일 베이비시터로 나서 아이와 하루를 보내는 육아 체험기를 담았다.아이와의 첫 만남부터 간식 챙기기, 놀이터 산책, 장보기 등 육아 과정에서 벌어지는 에피소드를 유쾌하게 풀어냈다.아이와 함께 생활하기 좋은 주거 환경을 보여주기도 한다. 영상 속에는 아파트 내부의 공간감과 수납공간, 단지 내 놀이터와 어린이집, 상가에 위치한 반도문화재단에서의 도서 대여 등 입주민 생활 편의 요소를 에피소드에 담았다.유보라TV 구독자 참여 이벤트도 진행한다. 이벤트 기간은 오는 10일까지며, 유보라TV 채널을 구독하고 해당 영상에 좋아요를 누른 뒤 댓글을 남기면 된다. 좋아요가 많이 달린 베스트 댓글을 중심으로 1등과 2등을 선정하며, 추첨을 통해 참가상도 제공한다.경품은 1등 제주도 왕복 항공권(2매) 1명, 2등 에어팟 프로 2명, 참가상 커피 기프티콘 100명에게 제공된다. 당첨자는 오는 11일 유튜브 댓글을 통해 안내할 예정이다.한편 유보라 오리지널은 예능·사연·스토리 중심 자체 콘텐츠를 담고 있다. 흑백요리사 시즌1 우승자인 나폴리 맛피아 권성준 셰프가 사연 선정 가정을 방문하는 '아침 먹고 가' 콘텐츠를 제작했다.