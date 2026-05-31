장동혁 “3고 지옥·불법 선거운동… 최악의 저질은 이재명”

'투표용지 노출 논란' 연일 총공세
서울 성수·강남 돌며 2030 표심공략
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6·3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 장 대표는 "대통령 권력을 손에 쥐고 압도적 여당까지 거느린 이재명 본인이야말로 악성 지배자"라며 "투표를 포기하면 재판 취소라는 사익을 위해 권력을 남용하는 이재명에게 자기 범죄를 모두 지울 기회를 주는 것"이라고 역공에 나섰다.
장 대표는 이날 서울 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열고 막판 대여 공세 수위를 최고조로 끌어올렸다. 그는 "이재명과 민주당은 코스피 8000만 자랑하고, 정청래는 주식에 투자해 돈을 벌었으면 민주당을 찍어달라고 한다"며 "하지만 많은 국민은 고환율·고물가·고금리의 '3고 지옥'과 부동산 지옥 속에 살고 있다"고 말했다.
그는 이어 "하루하루를 간신히 버티는 국민들에게 오히려 성공의 비용을 대납하라고 요구하고 있다"며 "이것이야말로 나와 내 가족의 삶을 망치는 최악의 저질"이라고 비판했다. 장 대표는 "내 월급을 빼앗아 기본소득으로 나눠주고, 내 집을 빼앗아 기본주택에 살게 하는 것이 이재명식 기본경제"라며 "이미 하나하나 진행되고 있다. 지금 막아내지 못하면 우리 후손들은 '기본'이라는 배급의 족쇄에 영원히 묶여 살게 될지 모른다"고 했다.
특히 장 대표는 이 대통령의 '투표지 노출 논란'에 대해서도 지적했다. 그는 "사전투표 사흘 전까지 시장을 돌며 민주당 선거운동을 했고, 투표장에서는 기표한 투표용지를 들고 나와 흔들었다. '내가 찍은 후보를 찍으라'는 불법 선거운동"이라며 "역대 어느 대통령도 이렇게 막 나가지 못했다. 보수 정권 대통령이었다면 민주당은 당장 탄핵안부터 들고나왔을 것"이라고 말했다.
남은 선거 기간에는 후보 지원 유세보다 대여 메시지와 투표율 제고에 집중하겠다는 뜻도 분명히 했다. 장 대표는 "앞으로 남은 3일 동안 가장 중요한 것은 이미 국민의힘을 지지하기로 마음먹은 유권자들과 이재명 정부와 민주당에 실망한 유권자들을 투표장으로 나오게 하는 것"이라며 "후보 지원 유세를 다니는 것보다 이재명 정부와 민주당이 무엇을 잘못하고 있는지 국민들에게 알리는 메시지가 더 중요하다"고 강조했다.
장 대표는 기자회견을 마친 뒤 서울 연남동과 성수동, 강남역 일대를 돌며 청년층 표심 공략에 나섰다. 무당층 비율이 높은 2030세대의 표심이 수도권 접전지 결과를 좌우할 수 있다는 판단에서다. 그는 "이번 선거는 미래세대의 미래를 지키는 선거"라며 "2030세대가 투표장에 나올 수 있도록 끝까지 노력하겠다"고 말했다.