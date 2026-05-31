장동혁 “3고 지옥·불법 선거운동… 최악의 저질은 이재명”

장동혁 국민의힘 대표가 31일 서울 마포구 홍대입구역을 찾아 대국민 투표 참여를 호소하고 있다. 장 대표는 서울 연남동과 성수동, 강남역 일대를 돌며 청년 표심 공략에 나섰다. /이병화 기자 photolbh@