‘프렌치 아트 오브 리빙 2026’ 주한 프랑스 대사관 관저서 개최

6월 10~11일 프랑스 17개 브랜드 참여

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주한 프랑스 대사관 비즈니스 프랑스는 프랑스 라이프스타일 브랜드를 소개하는 B2B 전시회 ‘프렌치 아트 오브 리빙 2026(French Art de Vivre Exhibition)’을 오는 10일과 11일 서울 서대문구 주한 프랑스 대사관 관저에서 연다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 한·불 수교 140주년을 기념해 마련됐다. 프랑스 라이프스타일 산업을 한국 시장에 소개하고 국내 유통·수입 업계와의 비즈니스 교류를 지원하는 데 목적이 있다.

전시에는 가구, 인테리어, 주방용품, 텍스타일, 패션, 액세서리, 뷰티 등 다양한 분야의 프랑스 브랜드 17곳이 참가한다.

가구 및 인테리어 분야에서는 △리네 로제(Ligne Roset) △페르몹(Fermob) △메종 AD(Maison AD)가 참여한다. 주방용품 분야에서는 △끌로드 도조메(Claude Dozorme) △차세르(CHASSEUR)가 참가하며, 텍스타일 및 홈 리넨 분야에서는 △아르티가(ARTIGA) △피레넥스(PYRENEX)가 제품을 선보일 예정이다.

패션 및 액세서리 분야에는 △아틀리에 발투스(Atelier BALTUS) △루시 브로샤드 보(LUCIE BROCHARD.võ) △마르고 마엘(MÄRGO MAËLLE) △SG 컨템포러리 주얼리(SG CONTEMPORARY JEWELLERY)가 참가한다. 뷰티 및 웰빙 분야에서는 △아코파마(Arkopharma) △MKL 그린 네이처(MKL Green Nature) △에필로(EPIL’O)가 참여한다.

루시 브로샤드 보는 한·불 수교 140주년 기념식 무대에 오르는 소프라노 조수미의 의상을 제작한 브랜드로 알려져 있다. 이번 전시에서는 프랑스식 장인 기술과 다양한 문화적 요소를 반영한 의상을 소개할 예정이다.

일부 참가 브랜드는 친환경 소재 활용, 업사이클링, 지역 생산 등 지속가능성 관련 요소를 반영한 제품도 함께 전시한다.

행사장에서는 대한항공 퍼스트 클래스에 사용되는 프랑스 식기 브랜드 제품도 소개된다. △베르나르(BERNARDAUD)의 도자기 △크리스토플(CHRISTOFLE)의 실버 커트러리 △바카라(Baccarat)의 크리스털 컬렉션이 전시될 예정이다.

이번 행사는 국내 수입사와 유통업체, 바이어, 스타일리스트 등 업계 관계자를 대상으로 운영된다. 참가 브랜드들은 한국 시장 진출 확대와 신규 파트너 발굴을 위한 상담을 진행한다.

전시가 열리는 주한 프랑스 대사관 관저는 건축가 고(故) 김중업이 설계한 건축물로 알려져 있다. 공간 연출은 건축가 다비드 피에르 잘리콩과 건축사무소 DPJ가 맡았으며, ‘리본’을 콘셉트로 전시 동선을 구성했다.

비즈니스 프랑스 관계자는 “이번 행사를 통해 프랑스 라이프스타일 브랜드와 한국 시장 간 교류가 확대되기를 기대한다”며 “양국 기업 간 협력 기회를 모색하는 자리가 될 것”이라고 말했다.