현장실습, 채용 연계, 교육과정 공동 개발 추진 / 태국 사업 인턴십 참여 학생 정규직 전환 사례도 눈길

0 한국외대, 올라운더스와 글로벌 인재 양성 및 산학협력 강화 MOU 체결(제공: 한국외대)

한국외국어대학교(총장 강기훈) 대학일자리플러스본부(본부장 신근혜)와 올라운더스 주식회사(대표 김현지)는 지난 29일 한국외대 서울캠퍼스 잡카페에서 글로벌 인재 양성과 산학협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 한국외대가 보유한 다국어, 지역학 교육 역량과 올라운더스의 글로벌 사업 역량을 결합해 산업 현장에서 요구하는 글로벌 직무 역량을 갖춘 인재를 공동으로 양성하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 ▲현장실습 운영 ▲외국어·글로벌 특화 인재 채용 및 운영 ▲기업 연계 교육과정 공동 개발 ▲기타 산학협력 과제 발굴 및 추진 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 계획이다.

이날 협약식에는 신근혜 대학일자리플러스본부장(학생·인재개발처장)과 김현지 올라운더스 대표를 비롯해 박경은 태국학과장, 송채원(태국학 22) 학생 등이 참석했다.

특히 송채원 학생은 재학 중 올라운더스의 태국 사업 인턴십 프로그램에 참여한 뒤 정규직으로 채용된 사례로, 이번 협약이 학생들의 실질적인 진로 및 취업 기회 확대에 기여할 수 있음을 보여주는 의미 있는 사례로 소개됐다.

신근혜 본부장은 “이번 협약을 통해 학생들에게 보다 다양한 글로벌 인턴십과 현장실습 기회를 제공할 수 있게 되기를 기대한다”며 “앞으로도 기업과의 긴밀한 협력을 바탕으로 학생들의 진로 개발과 취업 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다”고 말했다.

김현지 대표는 “협약 추진 과정에서 한국외대가 보여준 관심과 환대에 감사드린다”며 “글로벌 역량을 갖춘 한국외대 학생들과 더욱 활발한 교류와 협력을 이어가며 우수 인재 양성에 함께 힘쓰겠다”고 밝혔다.