[카드뉴스] 내 한 표의 영향력은?…"우리 동내에 이런 변화가 생겨요"

선거는 멀게 느껴질 수 있지만 우리 생활과 가장 가까운 선택 중 하나일 수 있습니다.

우리의 일상과 연결된 지방선거, 왜 중요한지 함께 알아볼까요?





지역 대표를 뽑는 제9회 전국동시지방선거

지방선거에서는 시장, 군수, 구청장 등을 선출하게 됩니다.

이들은 지역 예산을 집행하고 주요 정책과 행정 서비스를 운영하는 역할을 맡습니다.

우리 동네의 발전 방향에도 직접적인 영향을 줍니다.

시의원·구의원도 함께 선출

시의원과 구의원은 지역예산과 정책을 심의하고 결정합니다.

주민들의 의견을 전달하고 지역 문제 해결 방안을 논의하는 역할도 맡습니다.

생활과 밀접한 정책을 만드는 중요한 자리입니다.

[내 한표의 힘] 일상생활과 연결

우리가 자주 이용하는 공공서비스 대부분은 지방정부를 통해 운영됩니다.

즉, 나의 투표가 우리 동네의 교통, 복지, 교육, 공원과 문화시설 등

생활과 밀접한 부분에 영향을 미칠 수 있습니다.

평소 체감하는 생활환경 역시 이러한 결정과 연결되어 있습니다.

[내 한표의 힘] 지역 예산도 결정

지역 예산의 사용 방향 역시선출된 대표들의 결정에 영향을 받게 됩니다.

즉, 나의 한 표가 우리 동네의 도로 정비, 생활 인프라 구축, 복지 사업 운영 등

지역 예산이 어디에, 어떤 우선순위로 사용될지에 영향을 줄 수 있다는 의미입니다.





아직 투표 전이시라면?

투표 장소와 시간을 확인하고 신분증을 미리 준비하세요.

주민등록증, 운전면허증, 여권 등으로 본인 확인이 가능합니다.

올바른 기표 방법을 확인하면 무효표를 줄이는 데 도움이 됩니다.

소중한 한 표를 위해 미리 준비해보세요.

오늘 투표 하실거죠?

투표 (오전 6시 ~ 오후 6시까지)

한 표는 작아 보여도 우리 동네의 미래를 바꿀 수 있습니다.

지역 사회의 변화는 많은 사람들의 참여 속에서 조금씩 만들어집니다.

여러분은 지방선거의 의미를 어떻게 생각하시나요?

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