‘명픽·정부지원’ 후광 띄우고… ‘사법리스크·독재’ 반감 키우고

더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 1일 충북 괴산군 자갈자갈 공동체센터 앞에서 민주당 신용한 충북도지사 후보, 이차영 괴산군수 후보 지원 유세 연설을 마치고 유세차에서 내려와 있다. 이날 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생해 정 위원장은 민주당 후보와 캠프에 유세 중단을 긴급 지시했다. /연합