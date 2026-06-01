김부겸도, 추경호도 “대구 경제 되살릴 적임자”

1일 정치권에 따르면 김부겸 민주당 대구시장 후보 캠프는 이날 기자회견을 열고 '마지막 한 표'를 호소했다. 한정애 의원은 "김부겸 후보는 집권 여당의 전폭적인 지원 아래 일할 준비가 돼 있는 사람"이라며 "예산 확보를 위해 국회와 정부 부처를 뛰어다니고, 대통령과도 직접 소통할 수 있는 유일한 후보"라고 강조했다.
민주당은 지난 30년간 보수 정당이 대구 시정을 주도한 결과 지역 경제가 쇠퇴했다고 주장했다. 임미애 의원은 "대구는 30년째 1인당 GRDP(지역내총생산) 전국 최하위라는 불명예스러운 꼬리표를 달고 있다"며 "좋은 일자리가 부족하다 보니 매년 수많은 청년들이 부모 곁을 떠나 낯선 객지로 향하고 있다"고 말했다.
국민의힘 역시 예년과 달리 쉽지 않은 선거전이 펼쳐지고 있다고 보고 막판 지지층 결집에 주력하고 있다. 국민의힘은 이재명 정부의 독주를 견제하고 대구 경제를 되살릴 적임자는 추 후보라고 강조하고 있다. 최은석 추경호 대구시장 후보 선대위 대변인은 "대구 시민들이 보여주는 뜨거운 열기는 대구 경제를 다시 살려달라는 절박함이자, 민주당과 이재명 정권의 일방적 독주를 견제해 달라는 간절한 열망"이라고 말했다.