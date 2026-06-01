닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국회·정당

정원오·오세훈, 정쟁서 애도로… ‘48시간 서울 총력전’ 멈췄다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260602010000424

글자크기

닫기

심준보 기자

승인 : 2026. 06. 01. 17:45

Advertisements

Advertisements

폭발 사고 여파 서울시장 유세 축소
鄭, 확성기 끄고 도보 인사로 전환
吳, 율동·로고송 없이 조용한 행보
돈의동 쪽방촌 찾은 정원오
정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 1일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌을 방문해 골목을 둘러보고 있다. /박성일 기자 rnopark99@
오세훈, 월곡역 유세
오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 1일 서울 성북구 월곡역 앞에서 열린 유세에 앞서 취재진의 질문에 답하고 있다. /송의주 기자 songuijoo@
6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일, 막판 총력전을 예고했던 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 대전 한화에어로스페이스 사업장 폭발 사고 여파로 유세 기조를 전환했다. 오전까지 거친 공방을 주고받던 양측은 사고 소식이 전해진 뒤 확성기와 로고송 사용을 자제하고 정쟁성 메시지를 줄이는 등 '조용한 선거운동'에 들어갔다.

이날 오전까지만 해도 두 후보는 '48시간 막판 유세전'을 예고하며 팽팽한 신경전을 벌였다. 정 후보는 서울역 앞 광장에서 기자회견을 열고 "안전불감증과 무능 행정을 심판해 '서울 디스카운트'의 시간을 끝내달라"고 호소했다.

정 후보는 이명박·박근혜 전 대통령의 지원 유세를 언급하며 "코리아 디스카운트를 키웠던 세력을 다시 불러낸 오 후보도 다르지 않다"고 비판했다. 또 자신을 향해 "이재명 대통령의 허수아비"라고 한 오 후보의 발언에 대해선 "본인이 윤석열 정부의 허수아비였음을 자인하는 것"이라고 맞받았다.

서울 25개 자치구를 모두 도는 강행군을 예고했던 오 후보도 즉각 반격에 나섰다. 그는 정 후보의 '서울 디스카운트' 발언을 두고 "금시초문인 생경한 표현을 동원한 억지 비난"이라며 "오히려 준비가 부족한 정 후보가 시장이 됐을 때 비로소 서울 디스카운트가 시작될 것"이라고 비판했다. 이어 정 후보를 향해 "대통령에게 순종적인 준임명직 허수아비 시장이 될 것"이라고 공세를 폈다.

이명박 전 대통령도 이날 오전 성동구 서울숲을 찾아 "일 잘하는 시장과 구청장을 뽑아야 한다"며 오 후보 지원에 나섰다.

그러나 오전 11시쯤 대전 한화에어로스페이스 사업장에서 대형 폭발 사고가 발생하면서 선거전 분위기는 급변했다. 인명 피해 우려가 커지자 여야 후보 캠프 모두 정쟁을 자제하고 애도 분위기 속에 선거운동 방식을 조정했다.

민주당과 정 후보 캠프는 긴급히 유세 중단 지침을 내렸다. 조승래 민주당 총괄선대본부장이 국회 브리핑에서 "차분한 선거를 치르겠다"고 밝힌 데 이어, 정 후보도 이날 낮 12시 구로디지털단지 유세 현장에서 "비통한 소식을 접하고 유세를 이어가는 것은 도리가 아니다"라며 남은 일정을 잠정 중단했다. 이후 정 후보 측은 확성기 유세 대신 도보 인사 등으로 일정을 대체했다.

국민의힘과 오 후보 캠프도 선거운동 수위를 낮췄다. 송언석 공동선거대책위원장은 "소방 당국은 인명 피해 최소화를 최우선으로 해 적극 대응해 달라"고 당부했다. 오 후보 캠프는 이날 오후 2시 당사에서 열 예정이던 '선대위 판세 분석 및 공세 기자간담회'를 순연했다. 오 후보는 중랑구 일정을 소화하던 중 "전국적인 지침에 따라 로고송과 율동 등 요란한 선거운동을 자제하고, 차분한 상태에서 일정을 지속하기로 했다"고 밝혔다.
심준보 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기