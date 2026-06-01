정원오·오세훈, 정쟁서 애도로… ‘48시간 서울 총력전’ 멈췄다

鄭, 확성기 끄고 도보 인사로 전환
吳, 율동·로고송 없이 조용한 행보
이날 오전까지만 해도 두 후보는 '48시간 막판 유세전'을 예고하며 팽팽한 신경전을 벌였다. 정 후보는 서울역 앞 광장에서 기자회견을 열고 "안전불감증과 무능 행정을 심판해 '서울 디스카운트'의 시간을 끝내달라"고 호소했다.
정 후보는 이명박·박근혜 전 대통령의 지원 유세를 언급하며 "코리아 디스카운트를 키웠던 세력을 다시 불러낸 오 후보도 다르지 않다"고 비판했다. 또 자신을 향해 "이재명 대통령의 허수아비"라고 한 오 후보의 발언에 대해선 "본인이 윤석열 정부의 허수아비였음을 자인하는 것"이라고 맞받았다.
서울 25개 자치구를 모두 도는 강행군을 예고했던 오 후보도 즉각 반격에 나섰다. 그는 정 후보의 '서울 디스카운트' 발언을 두고 "금시초문인 생경한 표현을 동원한 억지 비난"이라며 "오히려 준비가 부족한 정 후보가 시장이 됐을 때 비로소 서울 디스카운트가 시작될 것"이라고 비판했다. 이어 정 후보를 향해 "대통령에게 순종적인 준임명직 허수아비 시장이 될 것"이라고 공세를 폈다.
이명박 전 대통령도 이날 오전 성동구 서울숲을 찾아 "일 잘하는 시장과 구청장을 뽑아야 한다"며 오 후보 지원에 나섰다.
그러나 오전 11시쯤 대전 한화에어로스페이스 사업장에서 대형 폭발 사고가 발생하면서 선거전 분위기는 급변했다. 인명 피해 우려가 커지자 여야 후보 캠프 모두 정쟁을 자제하고 애도 분위기 속에 선거운동 방식을 조정했다.
민주당과 정 후보 캠프는 긴급히 유세 중단 지침을 내렸다. 조승래 민주당 총괄선대본부장이 국회 브리핑에서 "차분한 선거를 치르겠다"고 밝힌 데 이어, 정 후보도 이날 낮 12시 구로디지털단지 유세 현장에서 "비통한 소식을 접하고 유세를 이어가는 것은 도리가 아니다"라며 남은 일정을 잠정 중단했다. 이후 정 후보 측은 확성기 유세 대신 도보 인사 등으로 일정을 대체했다.
국민의힘과 오 후보 캠프도 선거운동 수위를 낮췄다. 송언석 공동선거대책위원장은 "소방 당국은 인명 피해 최소화를 최우선으로 해 적극 대응해 달라"고 당부했다. 오 후보 캠프는 이날 오후 2시 당사에서 열 예정이던 '선대위 판세 분석 및 공세 기자간담회'를 순연했다. 오 후보는 중랑구 일정을 소화하던 중 "전국적인 지침에 따라 로고송과 율동 등 요란한 선거운동을 자제하고, 차분한 상태에서 일정을 지속하기로 했다"고 밝혔다.