호르무즈 불확실성 시대… ‘韓 기술력·阿 자원’ 상호협력 시동

1일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2026 한-아프리카 외교장관회의에서 조현 외교부 장관과 사무엘 오쿠제토 아블라콰 가나 외교부 장관이 기념촬영을 마치고 대화를 나누고 있다. /연합