미국産 매트리스 접은 현대百… ‘글로벌 리빙 사업’ 새판짜기

지누스 1분기 적자 전환에 선택과 집중

원가·인건비 부담… 美 생산 공장 정리

기존 '저비용' 동남아 중심 공급망 재편

소파·거실가구 포트폴리오 확장도 병행

현대백화점그룹의 글로벌 리빙 전략이 새로운 전환점을 맞고 있다. 그룹 핵심 리빙 계열사인 지누스가 미국 조지아 생산공장을 매각하고 동남아 중심 공급망 체계로 전환하면서다. 업계에서는 현대백화점그룹이 리빙 사업 확장 기조는 유지하되 미국 현지 생산 중심 전략에서 수익성과 효율성을 중시하는 방향으로 운영 전략을 조정하고 있다는 분석이 나온다.



1일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지누스는 최근 미국 자회사가 보유한 조지아 공장 토지와 건물 등 유형자산을 1353억원에 처분하기로 결정했다. 매수자는 미국 자동차용품 업체 하이라인워런이며 거래는 오는 8월 마무리될 예정이다.



지누스는 적자 생산시설 매각을 통한 수익성 및 재무구조 개선이 목적이라고 설명했다. 업계에서는 이번 거래를 단순 자산 매각이 아닌 글로벌 생산 전략 재편의 신호로 해석하고 있다.



현대백화점그룹은 2022년 약 8790억원을 투입해 지누스를 인수했다. 당시 백화점 중심 사업 구조에서 벗어나 온라인·글로벌·리빙 사업을 확대하겠다는 '비전 2030'의 핵심 축으로 지누스를 낙점했다. 지누스를 통해 글로벌 리빙 사업을 키우고 현대리바트, 현대L&C 등 기존 계열사와의 시너지를 확대한다는 구상이었다.



하지만 이후 미국 가구 시장 침체와 관세 부담, 소비 둔화가 겹치며 사업 환경이 급변했다. 지누스는 올해 1분기 연결 기준 매출 1396억원, 영업손실 301억원을 기록하며 적자 전환했다. 미국 매출 감소와 조지아 공장 운영 중단에 따른 일회성 비용 부담이 실적에 반영됐다.



이번 생산 전략 변화도 미국 공장의 수익성 저하와 맞물려 있다. 조지아 공장은 코로나19 팬데믹 당시 미국 내 수요 증가와 물류 차질에 대응하기 위해 구축된 생산시설이다. 현지 생산을 통해 관세와 물류비 부담을 낮추고 공급 안정성을 확보한다는 전략이었지만 이후 인건비와 운영비가 상승하고 가구·매트리스 수요가 둔화되면서 부담 요인으로 작용했다.



지누스는 지난해 11월 조지아 공장 생산 중단을 결정한 데 이어 이번 매각을 통해 생산체계를 인도네시아와 캄보디아 등 동남아 생산거점 중심으로 재편하고 있다. 지난해 기준 인도네시아 공장의 매트리스 생산량은 474만개에 달한 반면 미국 공장 생산량은 6만개 수준에 그쳤다.



실제로 지누스는 최근 공급망 효율화 작업에 속도를 내고 있다. 비매트리스 제품 생산을 중국에서 캄보디아로 이전했고, 지난해 가동을 시작한 캄보디아 공장은 연간 생산량 100만개 체제를 목표로 하고 있다. 중국 공장은 미국 외 글로벌 시장 대응 거점으로 역할을 조정하고 있다.



업계에서는 이번 공장 매각을 리빙 사업 철수 신호로 보지 않는다. 미국 생산을 줄이는 대신 원가 경쟁력이 높은 동남아 생산거점을 활용해 수익성을 높이고, 향후 글로벌 리빙 사업 확장을 위한 기반을 다시 다지는 과정이라는 해석이 우세하다.



다만 지누스의 과제는 여전히 남아 있다. 올해 1분기 기준 전체 매출 가운데 미국 비중은 67.6%에 달한다. 생산거점 재편으로 비용 부담을 낮추더라도 미국 소비 경기와 관세 정책 변화의 영향을 받을 수밖에 없는 구조다.



업계 관계자는 "현대백화점그룹이 포기한 것은 리빙 사업이 아니라 미국 생산 방식"이라며 "지누스가 공급망 효율화와 사업 구조 개선을 통해 본업 경쟁력을 회복할 수 있을지가 향후 글로벌 리빙 전략의 성패를 가를 것"이라고 말했다.

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