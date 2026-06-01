대체투자 명가 이지스운용… 부동산 넘어 기업솔루션 정조준

1분기 영업익 177% ↑ 깜짝실적

부동산펀드 점유율 10년 연속 1위

462개 펀드 운용 수수료수익 23%↑

시장 불확실성 속 재무건전성 각광

미래 동력 '기업마케팅센터' 가동

공간 수요·자본체력 한번에 해결

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