5년 연속 ‘호암상’ 찾은 이재용… ‘인재제일’ 선대 철학 잇다

2026 삼성호암상 수상자들이 기념촬영하고 있다. 왼쪽부터 오성진 UC버클리 교수, 윤태식 위스콘신대 매디슨 교수, 김범만 포스텍 명예교수, 에바 호프만 덴마크 코펜카겐대 교수, 조수미 소프라노, 오동찬 국립소록도병원 의료부장. /제공=호암재단