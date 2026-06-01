K푸드 세계화·농가소득 든든하게… 농촌경제 ‘활력 충전’

'李정부 1년' 농식품부 성과

농식품·농자재 등 수출 '역대 최대'

농어촌 기본소득 30만명 이상 수혜

농협 개혁·농지 전수조사 등 '착착'

송미령 장관 "체감성과 구체화할것"

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