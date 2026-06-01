K푸드 세계화·농가소득 든든하게… 농촌경제 ‘활력 충전’

농식품·농자재 등 수출 '역대 최대'
농어촌 기본소득 30만명 이상 수혜
농협 개혁·농지 전수조사 등 '착착'
송미령 장관 "체감성과 구체화할것"
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1일 농식품부에 따르면 오는 4일 국민주권정부가 '출범 1주년'을 맞이한다. 송미령 장관은 지난달 28일 전북 순창군에서 출입기자단 현장 간담회를 열고 "농축산물 수급관리, 유통구조 효율화 등 (추진하며) 1년이 실감 안 날 만큼 엊그제 같다"며 "농업인과 국민이 체감할 수 있는 성과를 구체화해 나가겠다"는 소회를 밝혔다.
새 정부가 들어선 뒤 농식품부 주요 성과는 농식품 수출 확대, 농축산물 수급관리, 농업·농촌 상생 등으로 요약된다.
먼저 'K-푸드 플러스' 수출의 경우 지난해 136억3000만 달러(약 20조5472억원)를 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다. 이는 전년 대비 5.1% 늘어난 규모다. K-푸드 플러스는 농식품(K-Food) 및 농자재, 동물용의약품, 펫푸드 등 전후방산업을 포괄하는 개념이다.
K-푸드 수출은 104억 달러(약 15조6780억원)를 기록하며 최초로 100억 달러 선을 돌파했다. 직전 연도 대비 4.3% 증가한 수준이다. 전후방산업도 32억 달러(약 4조8240억원) 수출고를 올려 전년 대비 9% 늘어난 것으로 나타났다.
올해 실적 역시 '우상향'하고 있다. 지난 1~4월 K-푸드 플러스 수출액은 44억3000만 달러(약 6조6782억원)로 전년 동기 대비 4.7% 늘었다. 이 중 K-푸드는 약 35억7000만 달러(약 5조3971억원) 수출을 기록하며 지난해 같은 기간보다 4.6%가량 증가했다.
특히 미국·이란 전쟁 속에서도 중동 수출은 37.6% 증가하며 성장세를 기록 중이다.
농식품부는 올해 수출 목표 160억 달러(약 24조1424억원) 달성을 위해 민관 협력 등을 지속할 계획이다. 합동 수출기획단을 중심으로 권역별 전략품목을 발굴하고, 'K-푸드 명예 홍보대사'도 위촉한다. 에드워드 리(미국), 손미나(유럽), 페이커(중화권) 등이 올해 말까지 각 권역에서 활동할 예정이다.
수급관리는 영농자재 지원과 생산 안정 뒷받침이 핵심이다. 국가 책임 농정 강화 일환으로 지난해 말 필수농자재등지원법이 제정됐고, 농어업재해대책법을 개정해 174개 품목에 대한 재해지원단가를 16% 인상했다. 농어업재해보험법 개정으로 농가가 예측·회피하기 어려운 일정 수준 이상의 재해에 대해서는 보험료 할증에서 제외하도록 했고, 올해부터 농작물재해보험에 오이·시설 깻잎도 포함시켰다.
2015년부터 일부 지역에서 시범 운영된 '농업수입안정보험'도 지난해 본사업으로 전환했다. 해당 상품은 재해 발생 등으로 인한 수확량 감소뿐만 아니라 풍작 등에 따른 가격 하락 위험 등에 대응해 평년 수입(收入)의 일정 수준을 보장해 주는 것으로 올해 20개 품목을 대상으로 운영 중이다.
중동전쟁으로 인한 영농자재 수급불안에 대응해 김종구 차관을 중심으로 모니터링 TF도 구성했다. 지난 3월부터 비료, 농업용 비닐 등 분야별 공급관리를 강화하고, 지역 간 물량 조정 등을 지원하고 있다.
농업·농촌 상생을 위해 경제 선순환도 뒷받침한다. 올해부터 2년간 실시되는 '농어촌 기본소득 시범사업'이 대표적이다. 해당 사업은 이재명 정부 국정과제로 대상 지역 주민에게 매월 15만원 상당 지역사랑상품권을 지급하는 것이 골자다. 올해 4월 기준 사업지 10개군(郡) 기본소득 신청인원은 30만명을 웃도는 것으로 집계됐다. 해당 지역 인구는 사업 선정 전보다 약 4.7% 증가한 것으로 나타났다. 전입자 중 43%는 수도권과 인근 대도시에서 이동한 것으로 조사됐다. 농식품부는 올해 추가경정예산으로 706억원을 확보, 대상 지역을 최대 5곳 추가할 예정이다.
국민 먹거리 돌봄 강화를 위한 5가지 정책도 새롭게 추진한다. 지난해 본사업 전환된 '농식품 바우처'는 지원 대상을 생계 급여 수급 가구 중 청년이 포함된 가구까지 확대하고, 대학생 천원의 아침밥 사업도 산업단지 근로자까지 범위를 넓힌다. 중소기업 직장인 점심값 일부를 보조하는 '든든한 점심밥 사업'을 비롯해 어린이 과일간식, 임산부 친환경 농산물 꾸러미 등도 지원한다. 아울러 현 정부 국정과제에 포함된 영농형 태양광, 햇빛소득마을 등 농업·농촌 구조개혁도 적극 추진한다. 농협 개혁 및 농지 전수조사 등 현안도 차질 없이 대응해 나갈 방침이다.
변상문 농식품부 대변인은 "새 정부 출범 후 기록된 수치와 성과들은 농식품부를 비롯한 구성원들의 노력이 반영된 결과인 동시에 지속가능한 농업·농촌을 담보하기 위한 밑거름"이라며 "그동안 준비한 제도가 현장에서 실제 농업인 소득안정망 등을 촘촘히 구현하는 데 작동할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.