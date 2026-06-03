용인시, 공동주택 신축 시 실외기 소음방지 기준 마련

3일 용인시에 따르면 이번에 개정된 공동주택 계획 기준은 최근 증가하고 있는 실외기 소음 민원 등에 대응하고자 아파트 등 공동주택 계획·설계 단계부터 실외기 배치기준과 소음 저감 기준 등을 마련해 제출하도록 규정한 것이 핵심 골자다.
공동주택 입주 초기 주민공동시설을 이용할 수 있도록 인테리어와 집기류 설치를 계획하고, 사용검사 전까지 설치를 모두 마친 후 감리자의 확인을 받도록 했다. 입주 후에도 작은도서관 등 주민공동시설 내 시설이 갖춰지지 않아 추가 비용이 발생하거나 시설 운영이 늦어지는 문제를 해결하기 위해서다.
급수설비를 교체하거나 점검할 때 마감재 훼손 없이 배관을 바꿀 수 있도록 급수설비 연결 부속 매립 부분을 개폐가 용이한 구조로 만들도록 하는 등 기준도 신설했다.
친환경자동차 급속충전시설 설치 기준도 기존 '전체 충전 시설 수의 20%'에서 '급속충전시설 1대 이상 설치'로 설치 기준을 완화했다.
시 관계자는 "주민 의견을 청취해 신축 아파트 건설 시 반영할 수 있는 사항을 계획 기준 개정을 통해 반영하고 있다"며 "시민이 체감하고, 만족할 수 있는 주거 환경을 만들기 위한 주거환경 개선 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.