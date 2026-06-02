청도군, ‘바르게살기공원’새단장 …가족 힐링·문화 공간 재탄생

- 지역의 새로운 야간 명소로 자리매김 -

청도군 바르게살기공원 새단장 0 청도읍 중심부에 소재한 바르게살기공원이 군민들을 위한 가족 맞춤형 힐링·문화 공간으로 새롭게 탈바꿈 됐다/청도군

경북 청도군 청도읍 중심부에 위치한 바르게살기공원이 군민들을 위한 가족 맞춤형 힐링·문화공간으로 새롭게 단장됐다.청도군은 도시재생뉴딜사업의 일환으로 바르게살기공원의 공간 구조를 개선하고 휴식과 문화 활동이 가능한 복합 공간으로 조성했다고 2일 밝혔다.이번 사업은 단순한 시설 보수에 머무르지 않고 이용자 중심의 공간 재구성에 중점을 뒀다. 군은 휴게공간을 재배치하고 편의시설을 확충해 다양한 연령층이 함께 이용할 수 있는 환경을 마련했다.공원에는 여름철 무더위를 식혀줄 바닥분수와 쿨링포그 시스템을 도입해 어린이와 가족 단위 방문객들이 시원하게 휴식을 취할 수 있도록 했다.또 파고라와 벤치, 데크공간 등 휴게시설을 곳곳에 설치하고 위생시설도 개선해 주민들의 이용 편의를 높였다.야간 경관도 강화했다. 공원에는 다양한 영상 콘텐츠를 송출하는 미디어아트월과 경관조명이 설치돼 낮과는 다른 분위기를 연출하며 새로운 볼거리를 제공한다.김동기 군수 권한대행은 "바르게살기공원이 군민 누구나 편안하게 쉬고 문화를 즐길 수 있는 공간으로 새롭게 조성됐다"며 "앞으로도 도시환경 개선사업을 통해 주민 삶의 질 향상과 정주여건 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.