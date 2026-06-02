전남도, 생활인구 늘리기 사업 본격 추진…5개 시군 특화모델 선정

목포·구례·강진 등 5개 시군 선정…체류형 인구정책 확산

관광·귀농귀촌·체험 프로그램 연계해 지역 활력 높인다

강진군 0 전남 강진군의 핫플 불금불파에 지역을 찾은 관광객들로 병영시장 일대가 북적이고 있다./이명남 기자

전남도가 지방소멸 위기에 대응하고 체류·관계·재방문 중심의 인구 유입 모델을 확산하기 위해 '2026년 생활인구 늘리기 사업'을 본격 추진한다.2일 전남도에 따르면 이번 사업은 주민등록인구 중심 정책의 한계를 보완하고 일정 기간 지역에 머물며 소비와 관계를 형성하는 생활인구를 확대하기 위해 마련됐다. 시군별 특성과 자원을 반영한 지역 맞춤형 모델 발굴과 우수사례 확산에 초점을 맞췄다.도는 22개 시군을 대상으로 공모를 진행해 서류심사와 발표심사를 거쳐 목포시, 구례군, 강진군, 무안군, 진도군 등 5개 시군을 최종 선정했다. 총사업비는 3억6000만원으로 도비 1억800만원과 시군비 2억5200만원이 투입된다.선정된 사업은 목포시의 '달리며 즐기는 반값여행, 목포 런트립(Run Trip)', 구례군의 '도시민 유입부터 정착까지 귀농귀촌 4-STEP 리빙스테이', 강진군의 '강진품애(愛) 살아볼래(來)', 무안군의 '무안황토갯벌랜드 생활인구 증대사업', 진도군의 '일단 한번 진도나가게!(1박 2일 진도 빼기)' 등이다.사업 유형도 지역 여건에 맞춰 다양하게 구성됐다. 목포시는 관광과 스포츠를 결합한 체류형 콘텐츠로 젊은 층 유입을 유도하고, 구례군은 귀농·귀촌 체험과 정착 지원을 연계한 단계별 프로그램을 운영한다.군은 지역 체험과 주민 교류 중심의 생활인구 확대 모델을 추진하며, 무안군은 가족 단위 체류형 프로그램을 통해 관광과 소비 활성화를 도모한다. 진도군은 사회관계망서비스(SNS) 기반 콘텐츠와 체험 프로그램을 연계해 재방문을 유도할 계획이다.도는 이번 사업을 통해 단순 관광을 넘어 체류시간 증가와 소비 확대, 주민·공동체와의 관계 형성, 재방문 및 정주 전환으로 이어지는 생활인구 선순환 구조를 구축한다는 방침이다.또 관계확장 프로그램형, 일·여가 결합형, 홍보콘텐츠형 등 다양한 생활인구 모델을 발굴하기 위해 사업의 지속 가능성과 생활인구 확대 효과, 지역 파급력 등을 중점 평가했다.윤연화 도 인구청년이민국장은 "생활인구는 단순 방문객을 넘어 지역과 관계를 맺고 다시 찾게 만드는 지역 활력의 중요한 기반"이라며 "전남·광주 통합 생활권과 연계한 체류형·관계형 인구정책을 확대하고 우수 모델은 전 시군으로 확산해 나가겠다"고 말했다.