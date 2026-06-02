김재욱 칠곡군수 후보 “멈추지 않는 칠곡 발전 완성하겠다”

북삼오평산단 정상화·청년 정착 지원 등 5대 비전 제시하며 막판 표심 다지기

2일 칠곡군 거리 유세 현장에서 김재욱 국민의힘 칠곡군수 후보(위)와 출마자들이 유세 차량에 올라 군민들에게 지지를 호소하며 파이팅을 외치고 있다./김재욱 칠곡군수 후보 선거사무소 0 2일 칠곡군 거리 유세 현장에서 김재욱 국민의힘 칠곡군수 후보(위)와 출마자들이 유세 차량에 올라 군민들에게 지지를 호소하며 파이팅을 외치고 있다./김재욱 칠곡군수 후보 선거사무소

국민의힘 김재욱 칠곡군수 후보가 3일 치러지는 지방선거 본투표를 하루 앞두고 지역 발전 성과를 바탕으로 중단 없는 칠곡 발전을 약속하며 막판 표심 공략에 나섰다.김 후보는 2일 "지난 4년간 시작된 변화와 성장을 더 큰 성과로 이어가기 위해서는 군민 여러분의 지지와 성원이 필요하다"며 적극적인 투표 참여를 당부했다.그는 지난 임기 동안 석적 하이패스IC 추진, 북삼오평산단 정상화, 장기 방치 건축물 정비 등 지역 현안 해결에 집중해 왔다며 앞으로는 사업 성과를 군민들이 일상에서 체감할 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다고 밝혔다.김 후보는 이날 향후 군정 운영 방향을 담은 5대 비전도 제시했다. 주요 내용은 △더 큰 칠곡을 위한 설계 △칠곡농업 대전환 △꿀잼아이가 칠곡아이가 △칠곡에서 살고, 꿈꾸고 사랑하라 △주민이 살기 좋은 럭키칠곡 등이다.특히 기업 유치와 일자리 확대를 통해 청년이 돌아오는 지역 조성에 힘을 쏟겠다고 강조했다. 북삼오평산단 조성과 우량기업 유치를 추진하고 청년 주거 지원과 일자리 정책을 확대해 청년 정착 기반을 강화한다는 계획이다.이와 함께 아이 키우기 좋은 도시 조성, 왜관뉴딜 3.0을 통한 원도심 활성화, 문화관광 경쟁력 강화 등 주민 체감형 정책도 지속 추진하겠다고 밝혔다. 공영주차장 확충과 보행환경 개선, 스마트농업 육성, 소상공인 지원 등 생활 밀착형 정책도 주요 과제로 제시했다.김 후보는 "지난 4년간 시작한 사업들을 책임 있게 마무리하고 약속한 정책들을 차질 없이 추진하겠다"며 "군민 목소리를 더욱 가까이에서 듣고 체감할 수 있는 성과로 보답하겠다"고 말했다.