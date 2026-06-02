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전북 국지도 2개 노선 본격 추진…2514억원 투입해 교통망 확충

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전북 박윤근 기자

승인 : 2026. 06. 02. 10:12

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순창~구림·부전~정읍 칠보 국지도 사업 추진 상황 집중 점검
총사업비 2500억 원 규모… 교량·터널 등 대규모 SOC 본격 추진
교통안전·관광·지역경제 활성화 기대
순창 순창
순창~구림·부전~정읍 칠보 국지도 사업 추진 상황표./전북자치도.
전북특별자치도가 총사업비 2514억원 규모의 국지도 건설사업을 본격 추진하며 지역 교통 인프라 확충에 속도를 내고 있다.

전북도는 2일 건설교통국장 주재로 순창~구림 국지도 확장공사와 부전~칠보 국지도 시설개량공사 현장을 찾아 사업 추진 상황과 주요 공정 계획을 점검했다,

이번 현장 점검은 올해 하반기 착공을 앞둔 국지도 건설사업의 토지 보상과 공사 발주 등 후속 절차를 신속하게 추진하기 위해 마련됐다.

이번 사업은 총사업비 2514억원이 투입되는 대규모 사회간접자본(SOC) 사업이다. 교량 12개소와 장대터널 등이 포함돼 지역 교통 환경 개선과 함께 지역경제 활성화, 균형발전 효과가 기대된다.

순창~구림 국지도 확장공사는 순창읍 백산리와 구림면 월정리를 연결하는 국지도 55호선 9.14㎞ 구간을 확장하는 사업이다. 총사업비 1211억원이 투입되며 교량 6개소 설치와 도로 선형 개선이 이뤄진다.

해당 노선은 강천산과 섬진강권 관광지 접근도로 역할을 하고 있지만 교통량 증가와 도로 폭 협소 문제로 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 사업이 완료되면 관광 접근성이 향상되고 물류 이동 효율과 주민 통행 편의도 높아질 것으로 전북도는 보고 있다.

부전~칠보 국지도 시설개량공사는 정읍시 부전동과 칠보면 시산리를 잇는 국지도 49호선 10.92㎞ 구간을 정비하는 사업이다. 총사업비 1302억원이 투입되며 교량 6개소와 터널 1개소가 조성된다.

이 구간은 굴곡이 심하고 겨울철 안전사고 위험이 높아 주민들의 정비 요구가 이어져 왔다. 사업이 완료되면 통행 안전성과 이동 편의가 크게 개선될 것으로 전망된다.

도는 현장 점검을 통해 사업별 주요 현안을 확인하고 도로구역 변경, 편입 토지 보상, 공사·감리 용역 발주 등 후속 절차를 차질 없이 추진해 하반기 착공에 만전을 기할 방침이다.

최정일 도 건설교통국장은 "국지도 건설사업은 지역경제 활성화와 관광 경쟁력 강화, 정주여건 개선을 이끄는 핵심 SOC 사업"이라며 "현장 중심 행정을 통해 도민이 체감할 수 있는 안전하고 편리한 도로 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
박윤근 기자

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