제9회 지방선거 D-1, 인천 여야 ‘승기 잡기’ 막판 총력전

PYH2026053002810005200_P4_20260530151312856 0 연합뉴스

제9회 전국동시지방선거 투표가 하루 앞으로 다가오면서 인천 정가는 마지막 표심 잡기 총력전에 돌입했다.여야는 인천시장과 11개 기초단체장 선거 결과를 두고 서로 다른 분석을 내놓으며, 막판까지 긴장감을 늦추지 않고 있다.더불어민주당 인천시당은 이번 선거에서 시장직을 포함해 다수의 기초단체장을 석권하겠다는 구상이다.민주당은 박찬대 시장 후보가 주요 여론조사에서 우위를 점하며 당선권에 근접했다고 판단한다. 기초단체장 선거에서도 미추홀, 남동, 부평, 계양, 서해(서), 검단구, 옹진군 등 7곳에서 확실한 우세를 확보했다는 분석이다.다만, 민주당도 경합 지역의 막판 변수는 경계하고 있다. 전통적 보수 텃밭인 강화군과 제물포구는 최근 여론 변화와 정치 지형 변화로 초접전 양상을 띠고 있으며, 영종구는 조국혁신당 후보의 출마, 연수구는 과거 선거 데이터를 기반으로 한 치열한 접전을 예상하고 있다.국민의힘 인천시당은 정반대의 상황을 그리고 있다. 시장 선거를 초접전 상태로 진단하며, 막판 보수 지지층의 결집으로 충분히 승리할 수 있다는 입장이다.국민의힘 측은 방송토론회 등을 거치며 유정복 후보의 후보 경쟁력이 충분히 입증되었으며, 보수 결집 효과가 투표일 당일까지 이어질 것으로 보고 있다.기초단체장 선거에서는 제물포, 미추홀, 연수구와 강화, 옹진군 등 5곳에서 우위를 점하고 있으며, 나머지 6곳은 경합 끝에 승패가 갈릴 것으로 내다봤다.지역 정치권은 양당의 이 같은 분석에 각기 다른 '정치적 셈법'이 작용했다고 평가한다. 대체로 민주당의 우세를 점치는 분위기지만, 당초 예견됐던 압승보다는 격차가 좁혀지는 흐름이 포착된다는 분석이 지배적이다.지난 제8회 지방선거에서 국민의힘이, 그 이전 제7회 지방선거에서는 민주당이 압승을 거두었던 것과 비교하면, 이번 선거는 지역별 특성과 후보 개인의 역량, 정당에 대한 심판론이 복합적으로 작용하고 있다.결국 승부처는 양당이 공통으로 '경합'으로 분류한 지역들에서 누가 더 많은 지지층을 투표소로 이끌어내느냐에 달려 있다.사전투표를 마친 시민들을 제외한 나머지 유권자들의 선택이 3일 인천의 향후 4년 지방 행정을 결정하게 된다. 투표는 오전 6시부터 오후 8시까지 진행된다.