김한종 “장성 전성시대 열겠다”…3대 권역 맞춤 공약 제시

3개 권역 나눠 맞춤형 공약 제시

김한종 0 김한종 장성군수가 6.3 지방선거를 목전에 두고 막판 표심 잡기에 총력전을 펼치고 있다. /신동준 기자

더불어민주당 김한종 장성군수 후보가 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 지역별 특성을 반영한 권역별 발전 전략을 제시하며 지지를 호소했다.김 후보는 이날 "살고 싶은 장성, 머물고 싶은 장성, 군민과 함께 성장하는 장성의 전성시대를 열겠다"며 "장성의 미래 성장동력을 확보하고 군민 삶의 질을 높이는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.김 후보는 장성군을 북부권과 남부권, 서부권 등 3개 권역으로 나눠 맞춤형 발전 계획을 추진하겠다는 구상을 내놨다.북부권인 장성읍과 서삼면, 북일면, 북이면, 북하면은 자연환경을 활용한 힐링·레저·관광 중심지로 육성한다는 계획이다. 황룡강 지방정원 조성과 장성호 수변백리길 완성, 파크골프장 운영, K-사찰음식 명소화 사업 등을 주요 공약으로 제시했다.남부권인 진원면과 황룡면, 남면은 AI데이터센터와 첨단산업을 기반으로 한 미래산업 거점으로 조성하겠다고 밝혔다. 청년 AI·디지털 아카데미 운영과 국립심뇌혈관센터 임상부속병원 건립 추진, K-반도체 특화단지 및 RE100 산업단지 조성 등을 약속했다.서부권인 삼계면과 삼서면, 동화면은 AI와 디지털 기술을 접목한 스마트농업 중심지로 육성한다는 방침이다. 국립아열대작물 실증센터 구축과 스마트농업 육성지구 조성을 통해 경쟁력 있는 농업 기반을 마련하겠다고 설명했다.김 후보는 "군민의 목소리를 군정의 중심에 두고 균형발전과 미래산업 육성, 농촌 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"며 "군민과 함께 성장하는 새로운 장성을 만들겠다"고 말했다.