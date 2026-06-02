KB금융 회추위, 차기 회장 인선 절차 돌입…양종희 회장 연임 여부 촉각

내·외부자 각 6명씩 총 12명의 롱리스트 확정

9월 11일 2차 인터뷰 진행 후 최종 후보 선정

[사진자료] KB금융그룹 양종희 회장이 기념촬영을 하고 있다 0 양종희 KB금융그룹 회장이 2023년 11월 21일 KB국민은행 여의도 본점 신관에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. /KB금융

KB금융그룹 회장후보추천위원회가 차기 회장 선임을 위한 경영승계 절차에 본격 돌입했다. 지난 2023년 회장 선임 당시보다 일정을 1개월 이상 앞당기고, 최종 후보자 선정까지의 검증 기간도 3개월로 확대한 것이 특징이다. 금융권에서는 오는 11월 20일 임기가 만료되는 양종희 회장의 연임 가능성을 주시하고 있다.2일 KB금융 회추위는 이날 회의를 통해 내·외부자 각 6명씩 총 12명의 차기 회장 후보군을 확정했다고 밝혔다. 앞서 두 차례 회의를 통해 '회장 자격요건 세부 기준'을 마련하고 20명의 롱리스트를 확정했던 것을 한 차례 더 압축한 것이다.회추위는 내달 3일 추가 회의를 열고 6명의 1차 숏리스트를 확정한다는 계획이다. 이후 8월 27일 해당 후보자들에 대한 1차 인터뷰와 심사를 거친 뒤, 2차 숏리스트를 3명으로 압축한다. 9월 11일에는 2차 인터뷰를 통해 심층 평가를 진행하고 투표를 통해 최종 후보자 1인을 결정한다.회추위 측은 이번 경영승계 절차가 현 회장의 임기 만료 5개월 전부터 진행되는 만큼, 후보자를 더욱 면밀하게 평가하고 검증하겠다는 방침이다. 아울러 숏리스트 선정 이후 실제 인터뷰까지의 준비기간도 2개월로 늘어난 만큼, 후보자 간 더욱 공정한 경쟁도 기대된다고 설명했다.조화준 회추위원장은 "금융당국 주도로 진행 중인 금융권 지배구조 선진화 차원에서 더욱 투명하고 공정하게 경영승계 절차를 진행할 것"이라며 "이를 통해 KB금융의 주주가치 제고와 지속가능한 성장을 이끌 수 있는 최고의 적임자가 선임될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.KB금융이 차기 회장 인선 절차에 돌입한 데 따라 금융권의 관심은 자연스럽게 양 회장의 연임 여부에 쏠린 상태다. 양 회장은 2023년 11월 취임한 이후 KB금융의 실적 개선과 기업가치 제고에 힘쓰며 리딩금융의 지위를 공고히 했다는 평가를 받고 있다. 금융지주 최초의 연간 순익 5조원 시대는 물론, 시가총액 60조원 달성과 주가순자산비율(PBR) 1배 돌파 등의 성과가 모두 양 회장 체제에서 이뤄졌다.한편 최종 후보자는 관련 법령에 따른 자격 검증을 거친 뒤, 10월 2일 회추위와 이사회의 추천 절차를 거쳐 11월 중 열리는 임시 주주총회에서 차기 회장으로 선임될 예정이다.