정부,제2차 서해 5도 종합발전계획 수립 확정…2035년까지 6722억원 투입

백령공항 건설·교통망 개선 등 76개 사업 추진

원격 협진 체계 구축…의료 사각지대 해소 주력

화면 캡처 2026-06-03 141801 0 서해 5도 위치도/행정안전부

화면 캡처 2026-06-03 140539 0 제1차 서해 5도 종합발전계획 추진 성과/행정안전부

정부가 서해5도 주민들의 생활환경 기반시설 개선과 지역 발전을 위해 2035년까지 6772억원을 투입한다.행정안전부는 관계 부처와 함께 수립한 '제2차 서해5도 종합발전계획(2026~2035)'이 국무총리 주재 서해5도지원위원회 심의·의결을 거쳐 최종 확정됐다고 3일 밝혔다.서해 5도 종합발전계획은 '서해 5도 지원 특별법'에 따라 수립하는 범정부 중장기 발전 전략이다. 군사적 긴장과 지리적 제약 등 특수한 여건 속에서 생활하는 서해 5도 주민들의 정주 여건을 개선하고 삶의 질을 높이기 위해 마련했다.서해5도는 인천 옹진군 소속 백령도·대청도·소청도·연평도·소연평도 5개 섬으로 약 8000명이 거주하는 북한과 인접한 접경지역이자 군사·안보적으로 중요한 접경 지역이다.이번 제2차 계획은 2024년 국토연구원과 한국섬진흥원의 연구용역을 통해 지난 성과를 분석하고 관계부처 협의와 지역 주민·인천광역시·옹진군의 의견수렴 과정을 거쳐 범정부 차원의 중장기 발전 전략이다. 이번 계획에는 군사적 긴장과 지리적 제약 속에서 생활하는 주민 정주 여건 개선과 경제 활성화, 교통·의료 접근성 향상 등을 위한 76개 사업이 포함됐다.앞서 정부는 2011년부터 올해까지 추진된 1차 종합발전계획을 통해 도로와 상·하수도 등 생활 기반시설을 확충하고 대피시설, 체육시설, 관광 인프라를 조성하는 등 지역 생활 환경을 크게 개선하는 성과를 거둔 바 있다. 당시 99개 사업에 총 7658억원이 투입됐으며 도로 연장은 154㎞에서 240㎞로 늘었고 하수처리 보급률도 크게 향상됐다.이에 정부는 주민 생활 불편 해소와 경제적 안정을 위해 노후주택 개량과 공공하수도 건설, 농어촌 도로 정비, 소각·매립시설 설치 등을 추진한다. 아울러 주민 생활 안정을 위해 지급되는 정주생활지원금도 인상된다. 현재보다 월 2만원이 늘어난 최대 20만원까지 인상해 지원할 계획이다.이와 함께 교통 접근성 개선 사업도 본격 추진된다. 육지에서 평균 3시간 이상 소요되고 연간 70일 이상 여객선이 결항되는 등의 이동 불편을 해소하기 위해 백령공항 건설과 연평도항 항만 시설 보강 등을 추진하여 교통 접근성을 높여 나간다.아울러 의료 서비스 확대를 위해 원격 협진 체계를 구축하고 응급실 운영 지원을 강화하는 한편, 민방위 대피시설 정비를 통해 주민 안전망도 보강할 계획이다. 또한 두무진 유람선 도입과 함께 문화체육관광부의 'K-관광섬' 사업을 연계해 서해5도를 관광과 안보 교육이 결합된 특화 관광지로 육성할 방침이다.윤호중 행안부 장관은 "서해 5도는 국가 안보와 영토 수호는 물론 균형발전 측면에서도 매우 중요한 지역"이라며 "최서북단 서해 5도 주민들의 특별한 희생에 확실히 보답할 수 있도록 관계기관과 함께 '제2차 서해 5도 종합발전계획'을 차질없이 추진해 나가겠다"고 말했다.