닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 청와대

李대통령, 2년차 그립 더 세게 쥔다…‘6대 개혁’ 탄력

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260603010001127

글자크기

닫기

홍선미 기자

승인 : 2026. 06. 04. 02:48

Advertisements

Advertisements

이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스

  

더불어민주당이 6·3 지방선거 및 재·보궐선거에서 압승을 거두면서 이재명 대통령의 집권 2년 차 국정 운영 동력에도 힘이 실리게 됐다.


사실상 이 대통령의 '지난 1년 국정운영 평가' 성격을 띤 이번 선거에서 국민들이 여당에 압도적인 힘을 실어주면서, 이 대통령이 취임 초기부터 집중해 온 부동산 시장과 자본시장 정상화, 지역 균형발전, 잠재성장률 반등을 위한 금융·규제·공공·노동·연금·교육 등 6대 개혁 추진에도 한층 탄력이 붙을 전망이다.

청와대는 3일 선거 결과와 관련해 별도의 입장을 내놓지 않았다. 중앙선거관리위원회의 선거 결과 최종 공표가 남아 있는 만큼 신중하고 조심스러운 태도를 유지하는 모습이다.

다만 전반적인 결과가 이재명 정부의 국정 운영에 힘을 실어주는 방향으로 나타나면서 내부적으로는 안도하는 분위기도 감지된다.

당초 여당의 압승이 예상됐지만, 선거일이 다가오면서 일부 지역 판세가 경합 양상으로 흐르자 청와대도 적지 않게 긴장했던 것으로 알려졌다.

중앙정부와 입법부에 이어 지방정부 권력까지 장악하게 된 이 대통령은 집권 2년 차 국정 과제 이행에 더욱 속도를 낼 것으로 보인다.

이 대통령은 지난 2일 국무회의에서 "이제 곧 시작될 임기 2년 차부터는 지금까지의 정책 성과를 바탕으로 국민 삶에 실질적 변화를 더 크게 만들고, 더 속도를 높이고, 더 폭을 넓혀가야겠다"며 "수출 등 핵심 지표 개선의 성과를 중소기업, 소상공인, 서민·취약계층 등 민생 전반으로 확산시키는 데 주력해야겠다"고 밝혔다.

특히 광역단체장 자리 대부분을 여당이 차지하면서 이 대통령이 추진하는 '5극 3특' 국토균형발전 구상에도 속도가 붙을 전망이다. 여당 출신 광역단체장들은 지방 민심을 이 대통령에게 전달하고 균형발전 정책을 조율하는 가교 역할을 할 것으로 보인다.

우상호 전 청와대 정무수석과 김남준·전은수 전 대변인, 김남국 전 디지털소통비서관 등 이재명 청와대 1기에서 일했던 참모 상당수가 승전보를 울린 점도 향후 당정 관계 조율에 긍정적인 요인으로 작용할 전망이다.

홍선미 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

‘형만한 아우’ 삼성전기·LG이노텍… 젠슨 황 효과에 몸값 들썩

[2026 지선] 투표함 반출 놓고 3시간째 대치…잠실7동 투표소에 경찰 기동대 투입

[2026 지선] 전례 없는 중앙선관위 투표용지 부족 사태…“책임자 처벌 불가피”

與 공천 후폭풍·野 참패 책임론… 양당 지도부 교체론 고개

14조원 ‘신안블루 해상풍력’ 시동… 국내 최대 공공사업 시험대

서울·부산 내준 국민의힘…‘장동혁 책임론’ 불가피

이준석 “투표용지 부족 가벼운 문제 아냐, 개표 즉각 중지해야”

지금 뜨는 뉴스

공중회전·축구…아틀라스 정교함 있기까지 공들인 ‘이것’

두 달 넘은 소양호 어류 폐사 미스터리…이달 중 최종 원인 나온다

日 도심까지 내려온 곰…공장·주택가 습격해 1명 사망

인도 Z세대 대변 ‘바퀴벌레당’…모디 정권에 정면 도전

마릴린 먼로와 제네시스…‘혁신의 DNA’ 뉴욕에 알린다