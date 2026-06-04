피 말렸던 초접전 드라마…서울시장 아침 대반전에 “이긴다!”

0 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 서울 서대문구 홍제동 일대에서, 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 강서구 발산역 인근 광장에서 유세하고 있다. / 연합뉴스

6·3 지방선거 서울시장 선거 개표 과정은 환호와 탄식, 희망과 좌절이 교차한 14시간짜리 역전 드라마였다.



지난 3일 오후 6시 지상파 방송 3사의 출구조사 발표가 나오자 먼저 환호한 쪽은 더불어민주당 정원오 후보 캠프였다.



정 후보가 국민의힘 오세훈 서울시장 후보를 5.4%포인트(p) 차로 앞선다는 예측 결과에 격렬한 함성이 쏟아졌다.



선거 운동 과정에서 '경합 우세'를 전망하면서도 긴장을 늦추지 않았던 캠프 관계자들도 적지 않은 격차로 정 후보가 앞서가는 것으로 나타나자 함박웃음을 감추지 못했다.



특히 JTBC 예측조사에서는 정 후보가 오 후보를 10.6%p 격차로 따돌린 것으로 보도되자 분위기는 후끈 달아올랐다.



일부 관계자는 "생각보다 더 크게 출구조사를 이겼다"며 들뜬 목소리로 승리를 입에 담기도 했다.



반면, 오 후보 캠프는 일순간 찬물을 끼얹은 듯 정적에 휩싸였다.



초상집 분위기 속에 조은희 총괄선대위원장이 손으로 입을 틀어막으며 안타까워했고, 윤희숙·김재섭 공동선대위원장은 굳은 얼굴로 멍하니 TV 모니터만 응시했다.



그러던 와중에 상대적으로 국민의힘 당세가 강한 송파구 등지에서 투표용지 부족 사태가 발생하자 캠프는 대혼돈에 빠졌다.



김재섭 위원장은 자정께 선거 무효를 주장하는 인파 수백명이 몰린 송파구 잠실7동 제2투표소를 찾아 중재에 나섰고, 박수민 공동선대위원장과 함께 종로구에 있는 서울특별시선거관리위원회로 이동해 상황을 파악하기도 했다.



국민의힘과 오 후보 캠프는 선관위에 개표 중단을 요구했으나, 개표는 중단 없이 이어졌다.



자정을 넘긴 뒤에도 수 시간 동안 정 후보가 오 후보를 두 자릿수가 넘는 득표율 차이로 앞서는 상황이 이어지면서 정 후보의 승기가 굳어지는 듯 보였다.



오 후보 캠프는 TV로 선거방송 중계를 시청하는 일부 실무진을 제외하고는 텅 비었고, 취재진도 썰물 빠지듯 자리를 옮겼다.



반전은 4일 오전 7시께 시작됐다.



정 후보가 오 후보를 2만표 정도로 앞서가던 상황에서 갑자기 표 격차가 1만표대로 뚝 떨어졌다.



순간 오 후보 캠프 분위기가 술렁였다. "가자 가자!" "우와!" 등 환호성과 박수도 터져 나왔다.



정 후보 캠프는 당초 오전 7시30분께 언론 브리핑을 예정했다가 직전에 취소했다.



7시16분께, 골든크로스(지지율 역전)가 발생하자 오 후보 캠프 분위기는 절정으로 치달았다.



오 후보가 정 후보를 앞서자 "이제부터 역전이다", "절대 안 진다 이겼다!"를 외치는 우레 같은 함성이 쏟아졌다. 자리에 있던 이들이 모두 일어나 손뼉을 치며 '오세훈' 이름 석 자를 연호했다.



조 총괄선대위원장은 감격한 표정을 감추지 못했다. 취재진과 지지자들까지 캠프에 몰려 상황실은 발 디딜 틈 없이 북적였다.



같은 시각 정 후보 캠프 관계자들은 말없이 침울한 표정으로 팔짱을 끼고 휴대전화나 개표 화면을 응시했다.



초접전이 이어지는 가운데 소수점 0.1%p대 득표율 격차가 점차 벌어지자 곳곳에선 허탈한 한숨이 나왔다.



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