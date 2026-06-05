[카드뉴스] 의사들이 마트에서 꼭 집는 '6월 제철 음식 6가지'
건강 전문가들이 주목하는 비타민·항산화·식이섬유 식품
[블루베리] 항산화 식품의 대표 주자
루베리에 풍부한 안토시아닌은 대표적인 항산화 성분입니다.
산화 스트레스 감소에 도움을 줄 수 있으며,
눈 건강과 혈관 건강 관련 연구에서도꾸준히 주목받고 있습니다.
· 안토시아닌 풍부
· 비타민 C 함유
· 저칼로리 과일
[토마토] 의사들이 주목하는 라이코펜
토마토에는 라이코펜이 풍부합니다.
라이코펜은 강력한 항산화 성분으로 심혈관 건강 연구에서 자주 언급됩니다.
특히 익혀 먹으면 체내 흡수율이 더욱 높아집니다.
· 라이코펜 풍부
· 비타민 C 함유
· 열 조리 시 흡수율 증가
[오이] 여름철 수분 관리 식품
오이는 약 95% 이상이 수분입니다.
더운 날씨에는 체내 수분 손실이 늘어나는데,
오이는 수분과 칼륨을 함께 공급해 여름철 건강 관리 식단에 자주 추천됩니다.
· 높은 수분 함량
· 칼륨 함유
· 낮은 칼로리
[참외] 초여름 대표 수분 보충 과일
참외는 수분 함량이 높고 비타민 C를 함유하고 있습니다.
비타민 C는 정상적인 면역 기능과 콜라겐 생성에 필요한 영양소입니다.
여름철 간식으로도 인기가 높습니다.
· 비타민 C 함유
· 수분 풍부
· 제철 대표 과일
[자두] 장 건강에 도움을 주는 과일
자두에는 식이섬유와 폴리페놀 성분이 포함돼 있습니다.
식이섬유는 장 건강과 원활한 배변 활동에 도움을 줄 수 있으며,
폴리페놀은 항산화 성분으로 주목받고 있습니다.
· 식이섬유 풍부
· 폴리페놀 함유
· 여름철 대표 과일
[매실] 여름철 인기 건강 식재료
매실에는 구연산을 비롯한 다양한 유기산이 함유돼 있습니다.
구연산은 에너지 대사 과정에 관여하며,
매실은 오래전부터 여름철 건강 식재료로 활용돼 왔습니다.
· 구연산 함유
· 다양한 유기산 함유
· 매실청 활용 가능
왜 의사들은 제철 음식을 강조할까?
전문가들은 균형 잡힌 식단에서
채소와 과일 섭취를 중요하게 생각합니다.
특히 제철 식품은 신선도가 높고,
영양소가 풍부하며, 맛이 가장 좋은 시기입니다.
이번 6월에는 꼭 제철음식 챙겨드셔보세요
- 박종규 기자
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