[카드뉴스] 의사들이 마트에서 꼭 집는 '6월 제철 음식 6가지'

건강 전문가들이 주목하는 비타민·항산화·식이섬유 식품

눈 건강과 혈관 건강 관련 연구에서도꾸준히 주목받고 있습니다.

산화 스트레스 감소에 도움을 줄 수 있으며,

루베리에 풍부한 안토시아닌은 대표적인 항산화 성분입니다.

특히 익혀 먹으면 체내 흡수율이 더욱 높아집니다.

라이코펜은 강력한 항산화 성분으로 심혈관 건강 연구에서 자주 언급됩니다.

토마토에는 라이코펜이 풍부합니다.

[토마토] 의사들이 주목하는 라이코펜

오이는 수분과 칼륨을 함께 공급해 여름철 건강 관리 식단에 자주 추천됩니다.

더운 날씨에는 체내 수분 손실이 늘어나는데,

오이는 약 95% 이상이 수분입니다.

[참외] 초여름 대표 수분 보충 과일

참외는 수분 함량이 높고 비타민 C를 함유하고 있습니다.

비타민 C는 정상적인 면역 기능과 콜라겐 생성에 필요한 영양소입니다.

여름철 간식으로도 인기가 높습니다.

· 비타민 C 함유

· 수분 풍부

· 제철 대표 과일