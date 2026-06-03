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장동혁 “서울시 선거 오염… 즉시 개표 중단하라”

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이체리 기자

승인 : 2026. 06. 03. 23:01

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국힘, 선관위에 '전면 무효' 요구
장동혁 국민의힘 대표가 3일 서울 여의도 중앙당사에서 투표용지 부족 관련 긴급 현안 브리핑을 하고 있다. 장 대표는 '선거 개표 즉각 중단'을 촉구했다. /이병화 기자
국민의힘은 3일 서울 일부 투표소에서 발생한 '투표용지 부족 사태'와 관련해 중앙선거관리위원회를 향해 서울시 선거 개표 중단과 전면 무효를 요구했다. 국민의힘은 유사 사례 제보센터를 운영하고, 당 상황실을 통해 관련 제보를 계속 접수하겠다는 방침이다.

장동혁 대표는 이날 서울 여의도 중앙당사에서 긴급 기자회견을 열고 "이번 서울시 투표는 유권자의 투표권과 참정권이 심각하게 침해된 선거"라며 "이미 투표의 공정성은 깨졌으며, 서울시 선거는 오염된 선거"라고 말했다.

장 대표는 이어 "지금이라도 진상 파악이 이뤄질 때까지 즉시 개표를 중단해야 한다"며 "막연히 선거 결과에 영향을 미치지 않았을 것이라는 이유로 덮고 갈 일이 아니다"라고 지적했다. 그는 "투표용지를 기다리다 돌아간 유권자도 있을 것이고, 이 소식을 접하고 아예 투표장에 가지 않은 유권자들도 있을 것"이라며 "오후 6시 이후 투표한 유권자는 개표 방송을 보고 투표했을 가능성이 있는 만큼 투표에 영향을 미쳤을 가능성도 배제할 수 없다"고 주장했다.

특히 장 대표는 "선관위의 부실한 선거 관리는 이번이 처음이 아니라 선거 때마다 반복된 문제"라며 "비슷한 일이 벌어진 모든 지역에 대해서도 개표를 중단하고 재선거를 해야 한다"고 강조했다. 기자회견을 마친 장 대표는 개표 중단 요구를 위해 경기 과천에 위치한 중앙선관위로 향했다.

송언석 원내대표도 "서울에서 투표용지 부족으로 투표를 하지 못하는 전대미문의 사태가 발생했다"며 "선관위는 투표율이 높아져서 발생했다고 하지만 전혀 납득할 수 없는 해명"이라고 지적했다. 송 원내대표는 "투표율이 훨씬 더 높은 지역에서도 이런 일은 일어나지 않았다"며 "대한민국 예산 체계상 유권자 수와 플러스알파만큼의 예산이 이미 반영된 것으로 아는데, 그 예산은 어디로 간 것인가"라고 반문했다.
이체리 기자

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