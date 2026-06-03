장동혁 “서울시 선거 오염… 즉시 개표 중단하라”

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장동혁 대표는 이날 서울 여의도 중앙당사에서 긴급 기자회견을 열고 "이번 서울시 투표는 유권자의 투표권과 참정권이 심각하게 침해된 선거"라며 "이미 투표의 공정성은 깨졌으며, 서울시 선거는 오염된 선거"라고 말했다.
장 대표는 이어 "지금이라도 진상 파악이 이뤄질 때까지 즉시 개표를 중단해야 한다"며 "막연히 선거 결과에 영향을 미치지 않았을 것이라는 이유로 덮고 갈 일이 아니다"라고 지적했다. 그는 "투표용지를 기다리다 돌아간 유권자도 있을 것이고, 이 소식을 접하고 아예 투표장에 가지 않은 유권자들도 있을 것"이라며 "오후 6시 이후 투표한 유권자는 개표 방송을 보고 투표했을 가능성이 있는 만큼 투표에 영향을 미쳤을 가능성도 배제할 수 없다"고 주장했다.
특히 장 대표는 "선관위의 부실한 선거 관리는 이번이 처음이 아니라 선거 때마다 반복된 문제"라며 "비슷한 일이 벌어진 모든 지역에 대해서도 개표를 중단하고 재선거를 해야 한다"고 강조했다. 기자회견을 마친 장 대표는 개표 중단 요구를 위해 경기 과천에 위치한 중앙선관위로 향했다.
송언석 원내대표도 "서울에서 투표용지 부족으로 투표를 하지 못하는 전대미문의 사태가 발생했다"며 "선관위는 투표율이 높아져서 발생했다고 하지만 전혀 납득할 수 없는 해명"이라고 지적했다. 송 원내대표는 "투표율이 훨씬 더 높은 지역에서도 이런 일은 일어나지 않았다"며 "대한민국 예산 체계상 유권자 수와 플러스알파만큼의 예산이 이미 반영된 것으로 아는데, 그 예산은 어디로 간 것인가"라고 반문했다.