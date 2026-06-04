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성수석 이천시장 당선인 “새로운 미래 선택한 시민께 결과로 보답하겠다”

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이천 남명우 기자

승인 : 2026. 06. 04. 09:25

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성수석 이천시장 당선인
성수석 이천시장 당선인(오른쪽)이 4일 오전 3시께 민선 9기 시장 당선이 확정된 이후 지지자들로부터 꽃다발을 받고 부인과 함께 포즈를 취하고 있다. /선거 캠프
성수석 더불어민주당 이천시장 후보가 당초 예상과는 달리 강력한 경쟁자인 김경희 국민의힘 후보를 꺾는 이변을 연출했다.

성 당선인은 4일 오전 3시께 민선 9기 시장 당선이 확정된 직후 소감을 통해 "이번 승리는 저 개인이 아닌 '더 나은 이천, 일 잘하는 시정, 살기 좋은 우리 동네'를 열망하는 시민 모두의 승리"라며 "이천의 새로운 미래를 선택한 시민의 판단이 옳았음을 반드시 증명하겠다"고 밝혔다.

성 당선인은 상대 후보에 대한 예우를 갖추는 것도 잊지 않았다. 그는 " 선거 기간 동안 이천의 발전을 위해 함께 선전하며 멋진 경쟁을 펼쳐준 김경희 후보께도 위로와 감사의 말씀을 전한다"며 "김 후보가 (민선 8기 시장 재임시절) 헌신해 온 행정적 성과와 고견을 존중하며 더 나은 이천을 위해 함께 포용해 나가겠다"고 말했다.

그러면서 성 당선인은 이천도시공사 설립의 차질 없는 추진, 반도체 설계 연구단지를 비롯한 소부장 산업과 클러스터 구축, 민원 혁신 시스템 도입 등 자신이 내건 공약의 실천도 다시 한번 강조했다.

이어 그는 "시민 여러분의 선택이 틀리지 않았음을, '정말 시장 하나 잘 뽑았다'는 말이 청사 안팎에서 흘러나오도록 결과로 보답하겠다"며 "늘 시민 곁에 있겠습니다"낮은 자세로 소통하고, 현장에서 답을 찾는 '발로 뛰는 시장'이 되겠다"고 다시 한번 의지를 표명했다.
남명우 기자

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