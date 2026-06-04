이원택 전북도지사 당선…“전북 100년 미래 열겠다”

이원택 당선 사진 0 제9회 전국동시지방선거 전북특별자치도지사 선거에서 더불어민주당 이원택 후보가 당선의 감격을 거머쥐었다./이원택 선캠프 사무실

제9회 전국동시지방선거 전북특별자치도지사 선거에서 더불어민주당 이원택 후보가 당선됐다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 개표율 100% 기준 이원택 당선인은 47만3410표(44.70%)를 얻어 38만6135표(36.54%)를 획득한 무소속 김관영 후보를 8.16%포인트 차로 제치고 승리를 확정했다.김제 출신인 이 후보는 익산 이리중학교와 익산 남성고등학교, 전북대학교를 졸업했다. 운동권 출신인 그는 2000년대 시민행동 211 사무처장을 역임했고 2008년 송하진 전 전주시장 비서실장, 송하진 전 전북지사 비서실장, 전북도 대외협력국장, 문재인대통령비서실 행정관, 전북도 정무부지사를 역임했다.그는 21대 총선에서 김제·부안 지역구 국회의원에 출마해 당선됐으며 22대 국회에서 연임에 성공했다.이원택 당선인은 당선 소감을 통해 "지금 전북은 100년 만의 기회 앞에 서 있다.일 잘하는 이재명 정부, 강력한 민주당, 그리고 집권여당의 도지사로 도민의 삶을 바꾸고, 전북의 미래를 여는 도지사가 될 것"이라고 강조했다.이어 "도민이 체감할 수 있는 변화와 성과를 만들어 전북의 새로운 성장동력을 확보하고, 전북특별자치도의 위상을 한 단계 더 높이겠다"고 강조했다.