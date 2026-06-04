고흥, 달콤하고 아삭한 여름의 맛…고흥 초당옥수수 할인 판매

4일부터 '초당 옥수수' 기획전…20% 할인·무료배송 혜택

고흥몰, ‘한 입 베어 물면 여름, 고흥 초당옥수수’ 기획전 개최 0 온라인 쇼핑몰 고흥몰의 '한 입 베어 물면 여름, 고흥 초당옥수수' 기획전 홍보 포스터.

전남 고흥군 온라인 쇼핑몰 '고흥몰'이 여름철 대표 먹거리인 초당옥수수를 선보이는 특별기획전을 마련했다.고흥군은 4일부터 '한 입 베어 물면 여름, 고흥 초당옥수수' 기획전을 진행한다고 밝혔다.이번 행사는 본격적인 여름철을 맞아 당도가 높은 고흥산 초당옥수수를 합리적인 가격에 제공하기 위해 마련됐으며, 행사 기간에는 20% 할인과 무료배송 혜택이 제공된다고 4일 밝혔다. 다만, 할인 예산이 소진될 경우 기획전은 조기 종료될 수 있다.고흥 초당옥수수는 아삭한 식감과 풍부한 단맛이 특징으로, 별도 조리 없이 간편하게 즐길 수 있어 여름철 간식은 물론 가정용·선물용으로 소비자 선호도가 높다. 주문 상품은 수확 및 포장 일정에 따라 업체별로 순차 배송될 예정이며, 고흥몰은 신선도 유지를 위해 산지에서 선별한 상품을 소비자에게 안정적으로 공급할 계획이다.고흥몰 관계자는 "초당옥수수는 제철에만 짧게 맛볼 수 있는 고흥의 대표 여름 농산물"이라며 "이번 기획전을 통해 소비자에게는 신선하고 달콤한 제철 먹거리를 제공하고, 지역 농가에는 온라인 판로 확대의 기회가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.한편, 고흥몰은 계절별 농수특산물 기획전과 다양한 할인 프로모션을 통해 고흥 농수특산물의 우수성을 알리고 있으며, 소비자 만족도 향상과 지역 농가 소득 증대에 기여하고 있다.