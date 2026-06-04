최훈식 장수군수 재선…“중단 없는 장수 발전 이끌겠다”

장수군수 0 제9회 전국동시지방선거에서 더불어민주당 최훈식 장수군수 후보가 재선에 성공했다./최훈식 장수군수 후보 선거 캠프.

제9회 전국동시지방선거에서 더불어민주당 최훈식 장수군수 후보가 재선에 성공했다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 개표율 100% 기준 최 후보는 8109표(55.18%)를 얻어 6586표(44.81%)를 획득한 조국혁신당 장영수 후보를 제치고 당선을 확정했다.최훈식 당선인은 당선 소감을 통해 "오늘의 재선은 결코 개인의 승리가 아니다. 장수군민 모두의 승리"라면서 "중단 없는 장수 발전의 승리이며, 군민 행복의 승리"라고 강조했다.그러면서 "이번 선거 결과를 통해 우리 2만 1000여 장수군민은 더 이상 동부권 소외지역의 주민이 아니다"며 "우리는 이재명 정부의 든든한 국정 파트너로서, 더불어민주당과 함께하는 힘 있는 동부권 중심지로 도약할 소중한 기회를 얻었다"고 자평했다.최 당선인은 재선의 기쁨에 머무르지 않고 군정 혁신에 더욱 속도를 내겠다는 의지도 밝혔다.그는 "재선의 기쁨에 안주하지 않고 새로운 출발선에 섰다는 긴장감으로 초심을 잃지 않겠다"며 "대한민국 기본소득 선도도시로의 대전환을 통해 지난 4년의 성과를 더욱 발전시키고 앞으로의 4년을 반드시 완성해 내겠다"고 강조했다.