손훈모 순천시장 당선…“생태도시 넘어 경제도시로”

청년 일자리 창출·소상공인 지원·교통·의료 인프라 개선

순천시장 손훈모 0 더불어민주당 손훈모 순천시장 후보가 당선이 확실시 되자 만세를 부르고 있다. /손훈모 선거캠프

더불어민주당 손훈모 후보가 제9회 전국동시지방선거에서 현직 시장인 노관규 무소속 후보를 꺾고 전남 순천시장에 당선됐다.4일 오전 8시 기준 개표 결과 손훈모 당선인은 7만1290표(46.85%)를 얻어 6만2040표(40.77%)를 획득한 노관규 후보를 제치고 승리를 확정했다.손훈모 당선인은 당선 소감을 통해 "이번 승리는 손훈모 개인의 승리가 아니라 순천시민 모두의 승리"라고 말하며 "선거 기간 내내 저에게 보내 주신 뜨거운 성원과 준엄한 명령을 가슴 깊이 새기며, 대한민국 대표 정원도시 순천의 새로운 도약을 위해 제 모든 것을 바치겠다"고 강조했다.이어 "신속하게 인수위원회를 꾸려서 새로운 순천을 준비하겠다"고 말했다. 손 당선인은 선거과정에서 '생태도시를 넘어 경제도시로'를 슬로건으로 중앙정부와 순천의 연결통로 역할을 자임하며 더불어미주당과 함께 순천이 미래를 만들겠다고 약속했다.그는 순천의 발전을 이끌 5대 공약으로 △첨단방위산업 특화단지 조성 △소상공인 최저소득 보장제 △순천관광공사 설립 △24시간 응급의료·돌봄 인프라 구축 △시민중심 행정혁신을 강조했다.손 당선인은 "일자리에서 시작해 도시를 바꾸고 시민의 삶으로 완성하겠다"며 "중앙정부와 함께 일하며 예산 확보와 현안 해결에 적극 나서 시민이 체감하는 성과를 만들어 내겠다"고 말했다.이어 "정부·여당과의 긴밀한 협력을 통해 순천의 미래 성장동력을 확보하고 시민들의 민생을 더욱 촘촘히 챙기겠다"고 덧붙였다.