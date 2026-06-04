박성현 광양시장 당선…무소속 5연속 시장 기록

정당보다 인물 선택한 광양…정인화 현 시장 꺾어

박성현 "광양 경제 살려 호남 제1의 부자도시 만들겠다"

박성현 광양시장 0 무소속 박성현 광양시장 후보가 4일 오전 당선이 확실시되자, 가족과 함께 환호하고 있다. /박성현 선거캠프

무소속 박성현 후보가 전남 광양시장 선거에서 승리하며 광양시가 5회 연속 무소속 시장을 배출하는 기록을 이어가게 됐다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 박성현 당선인은 최종 개표 결과 4만154표를 얻어 50.23%의 득표율을 기록하며 현직 시장인 정인화 후보를 제치고 광양시장에 당선됐다.박 당선인은 당선 소감문을 통해 "이번 시민 후보의 승리는 저 박성현 개인의 승리가 아니라, 권력의 횡포에 굴복하지 않고 광양의 자존심을 지켜내신 위대한 광양시민 모두의 승리"라고 감사 인사를 전했다.이어 "옷 색깔을 오직 인물의 역량과 성품만을 보고 선택하는 현명한 눈은 대한민국 역사상 처음 있는 위대한 일"이라며 "어떤 모진 비바람과 유혹에도 흔들리지 않고 저를 끝까지 지켜주신 은혜를 가슴 뼈저리게 새겨, 말이나 정치가 아닌 오직 눈부신 시정 결과로 보답하겠다"고 약속했다.또 "시민들이 내린 지상 명령을 '경제를 살려라'로 규정한다"며 "광양의 경제구조, 산업, 행정구조, 생활 인프라, 인적구조를 전면 개편하는 '5대 대전환'을 통해 '호남 제1의 부자 경제도시'를 만들어 광양에 사는 것 자체가 시민들의 거대한 자부심이 되도록 하겠다"고 포부를 밝혔다.박 당선인은 "광양의 대전환을 위해 즉각 실무 착수에 돌입한다"며 "당선인 직속으로 △비상경제대책협의체 △전남광주통합대응팀 △영산강유역환경청 유치팀 △포스코 계열사 본사 유치협의체 △공공기관 유치팀 △북극항로 포함 광양항 활성화팀을 바로 구성해 핵심 공약 이행 준비에 나설 것"이라고 전했다.박성현 당선인은 광양시 진월면 출생으로 순천고등학교와 한국해양대학교를 졸업했다. 국립목포해양대학교 총장과 여수광양항만공사 사장을 거쳤다.