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조용익 부천시장, 재선 성공…“통합·실용 정신으로 80만 시민 섬기겠다”

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부천 장이준 기자

승인 : 2026. 06. 04. 09:38

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조용익 부천시장 당선인(왼쪽)이 4일 오전 선거 사무소에서 부인 박희성 씨와 함께 당선 축하 기념촬영을 하고 있다. /선거 캠프
조용익 더불어민주당 부천시장 후보가 제9회 전국동시지방선거에서 재선에 성공했다.

4일 중앙선거관리위원회 선거통계 시스템에 따르면 조 후보는 이날 오전 7시00분 기준 개표율 100% 상황에서 23만8829표(62.65%)를 얻어 14만2336표(37.34%)를 기록한 국민의힘 곽내경 후보를 누르고 당선을 확정했다.

조 당선인은 당선 소감에서 "시민 여러분께서 보내주신 지지와 믿음은 저에게 큰 영광"이라며 "오늘의 승리가 80만 부천시민 모두의 승리가 되도록 온 힘을 다 쏟아내어 일하고 또 일하겠다"고 밝혔다.

또한 그는 "부천을 위해 다시 한 번 일할 기회를 주신 시민 여러분의 준엄한 명령을 가슴 깊이 새기고 시민의 충실한 대리인이 되겠다"며 "현장에서 만난 시민들의 간절한 목소리와 눈빛을 민선 9기 부천시정의 나침반으로 삼겠다"고 말했다.

선거 이후 통합의 시정을 펼치겠다는 각오도 밝혔다. 조 당선인은 "저를 선택한 분들뿐 아니라 다른 후보를 지지하며 부천을 걱정한 시민들의 마음도 함께 받들겠다"며 "어느 한 사람도 소외되거나 불편함을 느끼지 않도록 '통합과 실용'의 정신으로 80만 부천시민을 섬기겠다"고 밝혔다.
장이준 기자

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