삼성화재 “60세 이상 페달 오조작 70% 넘어…기술 도입 시급”

60세 이상 페달 오조작 사망 사고, 93건

사망자 비중, 보행 공간서 높게 나타나

페달 오조작 실시간 감지 기술 도입 시급

삼성화재-본사---머릿돌_신규ci적용 0 /삼성화재

최근 5년간 페달 오조작 사고가 2.3배, 사망자는 3.4배 증가했다. 이 중 60세 이상 운전자 사고가 70%를 차지하면서 고령 운전자 대상 안전대책 마련이 시급하다는 목소리가 나온다.4일 삼성화재 교통안전문화연구소가 발표한 '페달 오조작 교통사고 특성 분석 결과'에 따르면 페달 오조작 사고 건수는 2021년 66건에서 2025년 153건으로 증가했다. 같은 기간 사망자 수는 15명에서 51명으로 급증했으며, 올해 월평균 사망자는 4.3명이다.최근 5년간 60세 이상 고령 운전자 사고가 전체의 70.5%를 차지했다. 이는 60세 미만 사고 건수 대비 약 3배 높은 수치다. 성별로 보면, 60세 이상에서 남성 운전자 사고가 여성 대비 3배 이상 높았다.전체 사상자 1448명 중 1115명(77%)이 60세 이상 운전자 사고에서 발생했다. 특히 보행자뿐 아니라 운전자와 동승자 사망이 발생하는 등 인명 피해 위험이 높은 것으로 나타났다.60세 이상 운전자의 페달 오조작 사망 사고는 93건, 사망자는 132명으로 60세 미만 보다 각각 3.6배, 4.7배 많았다.사고 장소별로는 식당과 카페 등 상가 시설 돌진 사고가 96건으로 가장 많았다. 사망자 비중은 인도와 횡단보도, 이면도로 등 보행 공간에서 높게 나타났다. 연구소는 보행로 사고 당시 운전자가 가속 페달을 계속 밟아 차량 속도가 높아졌을 가능성이 크다고 분석했다.이에 연구소는 현재 논의 중인 시속 8㎞ 이하 출발 시 가속 억제 기능뿐 아니라 도로 주행 중에도 페달 오조작을 실시간으로 감지하고 제어하는 중·고속 주행 대응 기술 도입이 시급하다고 지적했다.또 고령층을 대상으로 해당 장치 보급을 확대할 수 있도록 정부 차원의 보조금 및 세제 혜택 마련 등이 필요하다고 주장했다.박요한 수석연구원은 "페달 오조작 사고는 인명 피해를 동반하는 치명적인 형태로 매년 지속 증가하고 있어 고령운전자에 대한 대책이 매우 시급한 시점"이라며 "인구 고령화로 매년 고령운전자가 급증하는 추세인 만큼 대규모 보급 정책이 뒷받침돼야 한다"고 밝혔다.