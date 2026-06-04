섬과 섬을 걸어서…군산 고군산섬잇길 트레킹 관광 활성화

8.64km 해상 인도교로 5개 섬 연결

서해 대표 해상 트레킹 관광 기반 구축

[관광진흥과] 고군산섬잇길1,2교 0 군산 고군산섬잇길1,2교 전경./군산시

군산시가 고군산군도를 연결하는 해상 도보길 조성 사업인 '고군산섬잇길'을 앞세워 섬 트레킹 관광 활성화에 속도를 내고 있다.4일 군산시에 따르면 고군산섬잇길 조성사업은 말도와 보농도, 명도, 광대도, 방축도 등 고군산군도 주요 5개 섬을 4개의 해상 인도교로 연결하는 사업이다.총연장 8.64㎞ 규모로, 섬과 섬을 걸어서 이동할 수 있는 이색적인 트레킹 코스를 제공해 서해안 대표 걷기 관광지로 육성하는 것이 목표다.'고군산섬잇길'은 이용객 유형에 따라 다양한 방식으로 코스가 구성돼 있다. 장거리 탐방객을 위한 종주 코스는 방축도에서 말도까지 이어지는 전 구간을 연결하는 트레킹 코스로 운영된다. 반면 가족형 코스는 방축도·명도·말도 등 주요 섬 구간을 중심으로 한 원점회귀형 코스로, 비교적 부담 없이 섬별 관광을 즐길 수 있도록 구성됐다.각 섬은 고유의 자연·지질·생태 자원을 바탕으로 서로 다른 관광 매력을 제공하는데, 방축도는 출렁다리(제4교)와 동백나무 군락지, 독립문바위 등 다양한 자연경관이 어우러진 섬이며, 명도는 구렁이전망대(65m)와 오진여전망대를 중심으로 서해 해안의 수려한 절경을 조망할 수 있는 지점을 갖추고 있다. 또 말도는 천연기념물 '말도 습곡구조'와 천년송, 말도등대 등 지질·해양 관광자원이 집약된 섬으로 독특한 자연경관을 보여준다.시는 그간 사업 인지도 확산을 위해 지난해 트레킹 전문 여행사 및 전문 트래커를 대상으로 현장 모니터 투어를 진행했으며, 팝업스토어 등 체험형 홍보도 추진한 바 있다.특히 지난해 8월 운영된 '고군산섬잇길 팝업스토어'에는 당초 예상 대비 약 2.6배에 달하는 3085명이 방문하며 높은 관심을 보였다. 이후 SNS 및 온라인 커뮤니티를 중심으로 체험 후기와 콘텐츠가 확산되면서 자연스러운 홍보 효과도 이어졌다.시는 올해 10월 명도~광대도 구간을 잇는 제3교 공사를 마무리하고 시범 운영에 들어갈 예정이다. 개통 기념 이벤트와 함께 군산 구불길, 전북 삼천리길, 서해랑길 등 광역 걷기 관광 네트워크와 연계해 관광 경쟁력을 한층 강화한다는 계획이다.시 관계자는 "고군산섬잇길이 단순한 트레킹 코스를 넘어 섬에서 머물며 경험하는 체류형 관광 플랫폼으로 발전할 수 있도록 콘텐츠를 지속적으로 보완해 나가겠다"고 밝혔다.