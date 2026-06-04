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최태원 회장, TSMC 웨이저자 회장과 2년 만 회동

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안소연 기자

승인 : 2026. 06. 04. 10:04

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최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 웨이저자 TSMC 회장이 3일(현지 시간) 대만에서 회동하고 있다. /SK하이닉스 뉴스룸
최태원 SK그룹 회장이 3일(현지 시간) 대만에서 웨이저자 TSMC 회장과 회동했다고 SK하이닉스가 밝혔다.

두 수장은 이번 만남을 통해 차세대 AI 기술 트렌드를 공유하고, 파트너십을 바탕으로 한 미래 AI 생태계 선도 방안을 깊이 있게 논의했다는 설명이다.

이번 회동은 지난 2024년 6월 이후 2년 만에 이뤄진 자리다. 양 사는 글로벌 AI 시장 환경에 기민하게 대응하기 위해 차세대 HBM 개발을 비롯해 첨단 패키징 분야 등을 아우르는 전방위적 협력을 한층 더 강화하기로 뜻을 모았다.

특히 글로벌 AI 밸류체인 내 공급 병목현상 해결이 핵심 과제로 떠오른 가운데, SK하이닉스가 보유한 AI 메모리 기술과 TSMC의 파운드리 역량의 결합이 이에 대한 해결책을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

SK하이닉스 측은 "향후 양 사는 글로벌 빅테크 기업들의 다양한 요구에 맞춘 '고객 맞춤형 AI 메모리' 시장 선점에 속도를 낼 계획"이라면서 "SK하이닉스는 TSMC와의 견고한 파트너십을 통해 AI 시대가 요구하는 최고 성능의 제품을 적시에 공급하며 시장 리더십을 확고히 다져나갈 방침"이라고 전했다.
안소연 기자

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