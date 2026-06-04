일본 크루즈 시장 공략 성과…경남, 기항의향서 23건 확보

마산항 첫 해외 포트세일즈 참가…선사·여행사 대상 집중 홍보

MSC 등 7개 선사·15개 여행사와 상담 진행

하반기 팸투어 추진…크루즈 관광객 유치 확대 기대

clip20260604100313 0 경남도와 경남관광재단이 일본 도쿄에서 열린 '2026 코리아 크루즈 포트세일즈'에 참석해 비지니스 미팅을 하고 있다. /경남도

clip20260604100358 0 경남도와 경남관광재단이 일본 도쿄에서 열린 '2026 코리아 크루즈 포트세일즈'에 참석해 마산항을 홍보하고 있다. /경남도

경남도가 일본 도쿄에서 열린 크루즈 포트세일즈를 통해 기항의향서 23건을 확보하며 마산항의 국제 크루즈 기항지 경쟁력을 확인했다.경남도와 경남관광재단은 지난달 26일부터 29일까지 일본 도쿄에서 열린 해양수산부 주관 '2026 코리아 크루즈 포트세일즈'와 선사·여행사 개별 상담에 참가해 기항의향서(LOI) 23건을 확보했다고 4일 밝혔다.이번 행사는 마산항이 '대한민국 9대 크루즈 기항지'로 선정된 이후 처음 참가한 해외 포트세일즈 행사다. 도는 일본 시장을 대상으로 크루즈 관광객 유치 확대 가능성을 타진했다.도와 일본 동경사무소, 경남관광재단으로 구성된 크루즈 유치단은 도쿄 리츠칼튼 호텔에서 열린 행사에서 MSC크루즈를 비롯한 7개 선사와 15개 여행사를 대상으로 1대1 상담을 진행했다.유치단은 '당신의 첫 번째 발걸음, Your Next Cruise Destination'을 주제로 한 발표를 통해 마산항의 입지 여건과 경남의 관광자원을 소개했다. 특히 크루즈 관광과 연계할 수 있는 지역 관광 콘텐츠를 집중적으로 알리며 참가자들의 관심을 끌었다.공식 행사 외 일정에서도 유치 활동은 이어졌다. 유치단은 MOL객선, 료비크루즈, 유센크루즈(NYK), 일본 최대 여행사 JTB 등을 방문해 실무 책임자들과 개별 상담을 진행했다.상담 과정에서 일본 선사와 여행사들은 합천 해인사와 가야고분군 등 유네스코 세계유산을 비롯해 함안 낙화놀이, 진주남강유등축제 등 경남의 대표 문화관광자원에 높은 관심을 보였다.도는 마산항을 중심으로 한 60분 이내 연계 관광상품을 적극 홍보하는 한편 부산항과 여수항 입항 크루즈 관광객을 경남 주요 관광지로 유치할 수 있는 연계 관광상품 개발과 마케팅을 확대할 계획이다.또 이번 포트세일즈 성과를 바탕으로 올해 하반기 주요 크루즈 선사와 여행사 관계자를 초청해 팸투어를 실시하고, 경남의 관광자원과 크루즈 기항 여건을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공할 예정이다.김상원 도 관광개발국장은 "이번 코리아 포트세일즈를 통해 마산항이 글로벌 크루즈 기항지로 성장할 가능성을 확인했다"며 "선사 맞춤형 관광상품 개발과 인프라 개선을 지속해 경남의 크루즈 관광 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.