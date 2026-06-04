IPARK현대산업개발, 6월 ‘김해 신문 센트럴 아이파크’ 분양 예정

1 0 김해 신문 센트럴 아이파크 투시도.

IPARK현대산업개발은 6월 경남 김해시 장유신문지구 신문동 26-8번지 일원에서 '김해 신문 센트럴 아이파크'를 분양할 예정이라고 4일 밝혔다. 해당 단지는 지하 2층~지상 최고 25층, 13개 동, 전용면적 84~128㎡, 총 1379가구 규모로 조성된다.해당 단지가 들어서는 장유신문지구는 약 55만6270㎡ 규모로, 공동주택 2개 단지를 비롯해 단독주택, 초등학교, 공원 등 도시기반시설이 함께 조성되는 곳이다. 김해관광유통단지 내에 있는 롯데프리미엄아울렛, 하나로클럽, 롯데시네마 등의 시설을 걸어서 이용할 수 있다.도보권에 지난해 9월 개교한 신문초가 있으며 장유중과 율하동 학원가도 인접해 있다. 단지 바로 옆으로 조만강이 흐르고 조만강 생태체육공원, 반룡산, 용두산 등도 가깝다. 조만강변을 따라 18홀 규모의 파크골프장이 위치해 있다.단지 인근으로 칠산로, 웅장로, 장유로 등의 도로망을 통해 김해 도심으로 이동이 수월하고, 서부산으로 연결되는 남해제2고속도로지선 남장유IC, 장유IC도 가깝다.부산 부전역에서 창원 마산역을 연결하는 총연장 51㎞의 부전~마산 간 복선전철역인 '장유역'도 인근에 있다. 부전~마산간 복선전철은 내년 상반기 창원 마산역~부산 강서금호역 구간이 우선 개통될 예정이다.단지는 남향 중심 설계로 채광성과 통풍성을 극대화했다. 단지 내에는 조만강 수변까지 그린 동선이 이어지는 1만 4200여㎡ 규모의 파노라마 시그니처필드(중앙광장)를 조성한다. 약 520m 길이의 산책로, 리버뷰 가든 등이 적용할 계획이다.