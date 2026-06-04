국민의힘 성낙인 창녕군수 당선인 “예산 1조 원 시대 열고 자립형 경제도시로 도약할 것”

성 당선인, '상생·대통합' 강조… 낙선 후보에게도 위로 전해

"지방소멸 위기 극복, 사통팔달 교통망·생태 자산 융합해 성장 엔진 확보"

"민선 9기, 군민 눈높이 맞춘 민생 행정의 모범 보일 것" 다짐

KakaoTalk_20260604_002953808 0 성낙인 창녕군수 부부가 재선에 성공해 기뻐하고 있다. /성낙인 선거사무소

성낙인 국민의힘 후보가 민선 9기 창녕군수 선거에서 당선되며 재선 고지에 올랐다.성 당선인은 당선 직후 "압도적인 지지와 성원은 창녕군민 모두가 이뤄낸 승리"라며 "부끄럽지 않은 책임 행정으로 군민의 준엄한 명령에 보답하겠다"고 소감을 밝혔다.성 당선인은 이번 선거 결과에 대해 "국민의힘과 저 성낙인을 믿고 다시 한번 당선의 영광을 안겨주신 군민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "선거 과정에서의 치열했던 경쟁과 갈등은 모두 내려놓고, 이제는 오직 창녕의 미래를 위해 상생과 대통합의 창녕을 실현하겠다"고 강조했다. 치열한 경합을 벌인 주윤식 후보를 향해서도 각별한 위로와 감사의 뜻을 전했다.그는 현재 창녕군이 직면한 상황을 '지방소멸 위기 극복과 자립형 경제도시 도약을 위한 중차대한 전환점'으로 진단했다.성 당선인은 "창녕이 가진 사통팔달의 지리적 교통망과 유네스코 공인 문화·생태 자산, 유구한 역사와 농·산업 인프라를 하나로 융합하겠다"며 "그 누구도 넘볼 수 없는 창녕만의 탄탄한 자립 경제 기반을 완성해 내겠다"는 포부를 밝혔다.특히 핵심 공약인 '창녕 최초 본예산 1조 원 시대 달성'을 전면에 내세웠다. 공약들을 행정 전반에 과감하게 녹여내 지역 발전의 강력한 성장 엔진을 확보하겠다는 구상이다.마지막으로 성 당선인은 "민선 9기 창녕군은 언제나 군민의 눈높이에서 소통하고, 형식주의를 타파하며 더욱 낮은 자세로 군민을 섬기는 민생 행정의 모범이 될 것"이라며 "깨끗하고 유능한 행정으로 군민들이 '창녕에 산다'는 자부심을 느낄 수 있도록 온몸을 바쳐 뛰겠다. 예산 1조 원 시대로 대도약하는 '창창한 창녕'의 위대한 여정에 변함없는 신뢰와 동행을 부탁드린다"고 당부했다.