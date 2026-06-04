정희정 밀양시의원 재선 성공…“시민 행복 위한 의정활동 이어가겠다”

시민 선택으로 재선…“더 낮은 자세로 주민 곁 지킬 것”

정희정 선거 사무소 089 0 정희정 밀양시의원 당선인이 당선소감을 밝히고 있다. /오성환 기자

6·3 지방선거에서 재선에 성공한 정희정 밀양시의원 당선인이 4일 시민들에게 감사의 뜻을 전하며 지역 발전과 주민 삶의 질 향상을 위한 의정활동에 힘쓰겠다는 각오를 밝혔다.정 당선인은 당선 직후 발표한 감사문을 통해 "다시 한번 밀양을 위해 일할 수 있는 소중한 기회를 주신 시민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "선거 기간 현장에서 들었던 따뜻한 격려와 준엄한 질책을 모두 가슴 깊이 새기겠다"고 말했다.이어 "이번 당선은 개인의 승리가 아니라 더 나은 밀양과 행복한 동네를 바라는 시민 모두의 승리"라며 공을 시민들에게 돌렸다.정 당선인은 재선 이후 추진할 주요 과제로 문화유산 보존과 관광 활성화, 체육·문화 인프라 확충, 복지 사각지대 해소 등을 제시했다.그는 "지역의 소중한 문화유산을 보존하고 머물고 싶은 관광 인프라를 조성하겠다"며 "체육·문화 인프라를 확대하고 복지 사각지대를 발굴해 주민들의 삶이 실질적으로 나아질 수 있도록 행동으로 실천하겠다"고 밝혔다.선거 과정에서 경쟁했던 후보들을 향한 화합의 메시지도 전했다.정 당선인은 "지역 발전을 위해 함께 고민했던 후보들에게 위로와 감사의 뜻을 전한다"며 "이제는 갈등을 넘어 화합으로, 오직 밀양 발전과 시민 행복만을 바라보며 의정활동에 임하겠다"고 강조했다.또 선거운동 기간 함께한 지지자들에게도 감사의 마음을 전하며 "이른 아침부터 늦은 밤까지 현장에서 함께해 준 여러분의 헌신과 열정이 있었기에 이 자리에 설 수 있었다"고 말했다.정 당선인은 "당선의 기쁨은 잠시뿐"이라며 "언제나 처음과 같은 마음으로 더 겸손하게 주민들의 목소리를 가까이에서 듣는 든든한 일꾼이 되겠다"고 밝혔다.이어 "시민 여러분의 소중한 선택에 당선의 기쁨보다 책임감을 먼저 새기며 의정활동의 성과로 보답하겠다"고 덧붙였다.