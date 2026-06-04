“내가 만드는 오이도의 역사”…시흥시, ‘시민 채움 프로그램’ 공모 실시

보도자료1 시흥오이도박물관 전경 0 시흥오이도박물관 전경. /시흥시

경기 시흥시가 오이도 유적과 시흥오이도박물관의 특화 콘텐츠를 활용한 '시민 참여형 체험·교육 프로그램' 발굴에 나선다.시흥시는 시민의 손으로 직접 오이도 유적의 가치를 재발견하는 '2026년 오이도 유적 시민 채움 프로그램'의 참가자를 모집한다고 4일 밝혔다.역사와 생태를 아우르는 특화 콘텐츠를 발굴해 시민 참여형 박물관 모델을 완성하겠다는 게 시가 밝힌 오이도 유적 시민 채움 프로그램의 취지다.이번 공모는 시민이 직접 프로그램을 기획하고 운영함으로써, 오이도 유적의 역사·문화적 가치를 널리 알리고 시민과 함께 만들어 가는 참여형 박물관 모델을 구축하기 위해 마련됐다.오이도 유적은 다양한 신석기 유물이 출토된 국내 대표 패총 유적지로, 선사시대 해안 생활문화를 보여주는 중요한 문화유산이다.시민 채움 프로그램은 기존 '오이도 유적 시민전문강사 프로그램'을 개편한 사업이다. 강사 중심의 분산 운영 방식에서 벗어나, 오이도 유적의 역사성과 장소성을 반영한 특화 콘텐츠를 공모·선정해 정기적으로 운영함으로써 시민들의 지속적인 참여를 이끌어낼 계획이다.공모 분야는 오이도의 역사, 문화, 생태환경 등 지역 자원과 연계한 체험·교육 프로그램이다. 선정된 프로그램은 오는 7~12월 시흥오이도박물관과 오이도 선사유적공원 일원에서 시범 운영된다.시는 총 2~3개 프로그램을 선정해 프로그램별 1회 2시간씩 총 14회 운영할 예정이며, 시범 운영 성과를 바탕으로 내년부터 사업 확대 여부를 검토할 방침이다.신청 자격은 공고일 기준 만 19세 이상 시민(개인 또는 단체)이며, 오이도 유적과 선사문화의 가치를 반영한 프로그램을 기획·운영할 수 있어야 한다. 선정된 팀에는 예산 범위 내에서 강사비와 재료비가 지원되며, 홍보 및 운영 공간도 제공된다.참가 신청은 이달 9~12일 오후 6시까지 전자우편을 통해 가능하다. 최종 선정 결과는 6월 중 개별 통보할 예정이다.김태우 시 문화체육관광국장은 며 "오이도 유적의 특성을 담은 참여형 콘텐츠를 통해 '시민 채움'이라는 고유 브랜드를 발전시키고 시민과 함께 성장하는 문화유산 활용 모델을 만들어 가겠다"고 밝혔다.