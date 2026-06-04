서태원 가평군수 재선…“군민 통합과 약속 이행에 행정력 집중”

5자 대결서 47.67% 득표… 민선 9기 군정 재신임

“갈등 넘어 화합”…경쟁후보 정책 수용 가능성도 밝혀

(가)가평군민이 만든 승리, 반드시 보답하겠다(제9회 전국동시지방선거 당선증 교부)2 0 서태원 가평군수 당선인(왼쪽)이 4일 선거사무실에서 당선증을 들고 배우자가 기념촬영을 하고 있다. /선거 캠프

서태원 가평군수 당선인이 제9회 전국동시지방선거에서 재선에 성공하며 앞으로 4년 동안 다시 가평군을 이끌게 됐다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 서 당선인은 이번 선거에 나선 총 5명의 후보 가운데 47.67%의 득표율로 군민들의 선택을 받았다.당선 직후 서 당선인은 "이번 결과는 특정 개인의 승리가 아니라, 더 나은 가평을 바라는 군민들의 뜻이 모인 것"이라며 "군민 여러분께서 보내주신 신뢰와 기대를 무겁게 받아들이고 책임감 있게 군정을 이끌겠다"고 소감을 밝혔다.또 선거 기간 내내 지지와 성원을 보내준 군민들에게 감사 인사를 전하면서 "앞으로 더 겸손하게 군민들의 목소리에 귀 기울이고, 신뢰받는 행정을 만들어가겠다"고 강조했다.지역 통합과 협치에 대한 의지도 드러냈다. 서 당선인은 함께 경쟁했던 다른 후보들에게도 감사의 뜻을 전하고, "가평의 발전을 위한 정책과 비전 가운데 실제로 도움이 될 만한 내용들은 군정에 적극적으로 반영하겠다"고 말했다.그는 "선거는 끝났지만 이제부터가 진짜 시작"이라며 "갈등과 분열을 넘어 군민 화합과 지역 통합을 군정 운영의 가장 중요한 가치로 삼겠다"고 다짐했다.향후 군정 운영에 대해서는 선거 과정에서 내세웠던 공약 실현에 행정력을 집중할 계획이다. 지역사회에서는 서 당선인이 연임함으로써 주요 현안 사업이나 행정의 연속성, 안정성이 더 높아질 것이라는 기대 섞인 전망도 나오고 있다.서 당선인은 "군민이 보내주신 믿음에 반드시 좋은 성과로 보답하겠다"며 "가평의 미래 발전과 군민 삶의 질을 높이기 위해 모든 역량을 쏟겠다"고 말했다.