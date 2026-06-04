‘포트빌리지 부산’ 현장, 카카오맵서 본다…축제 전용 서비스 선봬

26.06.04[카카오 보도사진] 카카오맵, 푸드트래블과 ‘포트빌리지 부산 2026’ 협업 0 카카오맵이 푸드트래블과 협업해 '포트빌리지 부산 2026' 전용 서비스를 선보인다./카카오

카카오맵은 푸드트래블과 협업해 '포트빌리지 부산 2026' 현장을 지도 위에 구현한 축제 전용 서비스를 선보인다고 4일 밝혔다.포트빌리지 부산은 부산의 로컬 식음료 브랜드와 방문객이 직접 만나는 도심형 미식 콘텐츠 행사다. 오프라인 공간을 디지털로 확장해 이용자들의 탐색 편의성을 높이고, 행사에 참여하는 로컬 브랜드 및 소상공인 생태계를 지원하기 위해 기획됐다.오는 21일까지 카카오맵 앱에서 '포트빌리지 부산 2026'을 검색하면 행사장 구조와 부스 위치, 팝업 공간 정보 등이 포함된 포트빌리지 전용 지도를 확인할 수 있다. 축제 현장에서 필요한 공간 정보를 직관적으로 제공해 이용자들의 현장 경험 만족도가 높아질 것으로 기대된다.특히 이번 행사에서는 신규 기능인 '현장톡'도 처음 선보인다. 현장톡은 축제 관련 정보와 현장 경험을 실시간으로 주고받을 수 있는 커뮤니티 기능이다. 부스별 대기 현황이나 인기 메뉴 품절 여부 등 현장 정보를 자유롭게 공유하며 보다 효율적으로 축제를 즐길 수 있다.이와 함께 중요한 축제 정보를 놓치지 않도록 검색 기능도 강화했다. 검색 결과 및 즐겨찾기 영역에서 운영 기간을 확인할 수 있으며, 검색 필터에서 '진행 상태'와 '날짜' 기능을 활용해 원하는 축제 정보를 보다 쉽게 탐색할 수 있다. 더불어 진행 중이거나 예정된 축제도 지도 위에 표시돼 주변은 물론 전국의 다양한 축제 정보를 편리하게 살펴볼 수 있다.카카오 관계자는 "축제 현장에서 필요한 공간 정보를 보다 직관적으로 전달하기 위해 노력했다"며 "앞으로도 오프라인 공간은 물론 현장에서 느낄 수 있는 경험까지 다양한 정보를 더욱 풍부하게 제공할 수 있도록 서비스를 고도화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.