새에덴교회 소강석 목사, 유엔군 참전의 날에 국민훈장 모란장 수훈

20년간 참전용사 관련 민간 보훈 공로 인정받아

소강석 목사 “오늘의 훈장 참전용사께 바친다"

clip20260727201914 0 국민훈장 모란장을 수훈한 새에덴교회 소강석 담임목사(왼쪽 두 번째). 국가보훈부는 27일 오후 6시 서울 하얏트호텔 그랜드볼룸(L층)에서 '유엔참전국 감사만찬'를 진행하고 권오을(왼쪽 첫 번째) 장관이 정부를 대표해 소 목사에게 훈장을 전수했다./제공=새에덴교회

소강석 목사 0 새에덴교회 소강석 담임목사./제공=새에덴교회

새에덴교회 소강석 담임목사가 27일 '유엔군 참전의 날'을 맞아 대한민국 정부 포상인 '국민훈장 모란장'을 수훈했다. 모란장은 국민훈장 중 두 번째로 높은 등급이다.훈장 전수식은 이날 오후 6시 서울 하얏트호텔 그랜드볼룸에서 열린 국가보훈부 주최 '유엔참전국 감사만찬' 행사장에서 진행됐다. 권오을 국가보훈부 장관이 정부를 대표해 훈장을 전수했다.소강석 목사는 새에덴교회 성도들과 함께 지난 20년간 민간 차원에서 대한민국과 유엔 참전국 참전용사의 명예를 선양하고, 국가 보훈 문화를 확산하는 데 기여한 공로를 인정받았다.새에덴교회는 2007년부터 2026년까지 20년 동안 순수 자부담으로 국내외 6·25 참전용사와 유가족 7700여 명을 초청해 민간 차원 최대 규모의 보은 행사를 이어왔다. 2016년부터 총 8편의 6·25전쟁 및 독립운동 관련 다큐멘터리를 제작·방영하는 등 다양한 활동으로 보훈 정신의 대중화에 앞장섰다.소강석 목사는 훈장을 수훈하며 "저는 대한민국 국민임이 자랑스럽다. 하나님의 은혜와 참전용사들의 피값으로 지켜낸 자유와 평화의 역사를 감사의 눈물로 보은하고자 저희 새에덴교회는 20년간 기쁨으로 정성을 다해 섬겨왔다. 오늘의 훈장을 참전용사와 가족들께 바친다"며 소감을 밝혔다.그러면서 "마지막 참전용사까지, 그분들의 고귀한 헌신과 희생이 영원한 별이 되도록 기억하고 보은하겠다"며 "나라사랑의 보훈문화가 널리 확산되고 미래세대까지 온전히 계승되기를 바란다"고 덧붙였다.