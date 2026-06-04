김병삼 영천시장 당선…“어느 편의 시장 아닌 모든 시민의 시장 되겠다”

변화 선택한 민심에 감사…통합과 화합 시정 약속

KakaoTalk_20260604_005713140_08 0 김병삼 영천시장 당선인이 환하게 웃고있다./장경국 기자

김병삼 영천시장 당선인이 4일 당선 소감을 통해 시민들에게 감사의 뜻을 전하며 통합과 화합을 바탕으로 새로운 영천의 미래를 만들어가겠다고 밝혔다.김 당선인은 "선거 기간 하루를 시작하는 어르신의 손, 아이를 안고 나오신 젊은 부모님의 손, 논두렁 끝에서 반겨주신 농부의 손이 오늘 저를 여기까지 이끌었다"며 "오늘의 승리는 제 것이 아니라 더 나은 영천을 간절히 바라며 변화를 선택해 주신 시민 여러분의 승리"라고 말했다.이어 "선거운동 내내 영천의 가능성을 확인하는 한편 삶의 무게를 묵묵히 견뎌내는 시민들의 절박한 목소리도 들을 수 있었다"며 "그 목소리를 결코 잊지 않겠다"고 밝혔다.김 당선인은 함께 경쟁한 후보들에게도 감사의 뜻을 전했다.그는 "영천의 미래를 위해 열정을 쏟아주신 두 후보께 깊은 존경과 감사를 드린다"며 "선택은 달랐지만 영천을 사랑하는 마음은 같았다고 생각한다"고 말했다.또 "두 후보가 제시한 정책과 고견도 소중히 검토해 시정에 반영하겠다"며 "선거 과정에서 보여준 헌신에 진심으로 경의를 표한다"고 덧붙였다.선거운동을 함께한 지지자와 자원봉사자들에게도 감사의 마음을 전했다.김 당선인은 "비바람 속에서도 함께 뛰어준 자원봉사자와 선거운동원, 묵묵히 응원해 준 가족과 지인들에게 깊이 감사드린다"며 "저를 지지한 분도, 다른 선택을 한 분도 모두 소중한 영천시민"이라고 강조했다.이어 "어느 편의 시장이 아니라 영천 모든 시민의 시장이 되겠다"며 "갈등을 넘어 하나 된 영천을 만드는 것이 가장 먼저 실천해야 할 책임"이라고 밝혔다.향후 시정 운영 방향에 대해서는 "시민들의 어려움을 먼저 살피고 불편한 목소리도 끝까지 듣겠다"며 "말이 아닌 행동으로 시민들의 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.또 "청년이 돌아오는 도시, 기업이 찾아오는 도시, 농업과 산업이 함께 성장하는 도시, 아이들의 웃음소리가 넘치는 도시를 만들겠다"며 "이 약속을 임기 내내 가슴에 품고 시정을 이끌겠다"고 밝혔다.김 당선인은 "선거 과정에서 생긴 상처와 갈등은 뒤로하고 이제는 모두가 함께 영천의 미래를 만들어가야 할 시간"이라며 "통합과 화합의 시정으로 시민 모두를 품는 시장이 되겠다"고 강조했다.