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김병삼 영천시장 당선…“어느 편의 시장 아닌 모든 시민의 시장 되겠다”

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영천시 장경국 기자

승인 : 2026. 06. 04. 14:48

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변화 선택한 민심에 감사…통합과 화합 시정 약속
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김병삼 영천시장 당선인이 환하게 웃고있다./장경국 기자
김병삼 영천시장 당선인이 4일 당선 소감을 통해 시민들에게 감사의 뜻을 전하며 통합과 화합을 바탕으로 새로운 영천의 미래를 만들어가겠다고 밝혔다.

김 당선인은 "선거 기간 하루를 시작하는 어르신의 손, 아이를 안고 나오신 젊은 부모님의 손, 논두렁 끝에서 반겨주신 농부의 손이 오늘 저를 여기까지 이끌었다"며 "오늘의 승리는 제 것이 아니라 더 나은 영천을 간절히 바라며 변화를 선택해 주신 시민 여러분의 승리"라고 말했다.

이어 "선거운동 내내 영천의 가능성을 확인하는 한편 삶의 무게를 묵묵히 견뎌내는 시민들의 절박한 목소리도 들을 수 있었다"며 "그 목소리를 결코 잊지 않겠다"고 밝혔다.

김 당선인은 함께 경쟁한 후보들에게도 감사의 뜻을 전했다.

그는 "영천의 미래를 위해 열정을 쏟아주신 두 후보께 깊은 존경과 감사를 드린다"며 "선택은 달랐지만 영천을 사랑하는 마음은 같았다고 생각한다"고 말했다.

또 "두 후보가 제시한 정책과 고견도 소중히 검토해 시정에 반영하겠다"며 "선거 과정에서 보여준 헌신에 진심으로 경의를 표한다"고 덧붙였다.

선거운동을 함께한 지지자와 자원봉사자들에게도 감사의 마음을 전했다.

김 당선인은 "비바람 속에서도 함께 뛰어준 자원봉사자와 선거운동원, 묵묵히 응원해 준 가족과 지인들에게 깊이 감사드린다"며 "저를 지지한 분도, 다른 선택을 한 분도 모두 소중한 영천시민"이라고 강조했다.

이어 "어느 편의 시장이 아니라 영천 모든 시민의 시장이 되겠다"며 "갈등을 넘어 하나 된 영천을 만드는 것이 가장 먼저 실천해야 할 책임"이라고 밝혔다.

향후 시정 운영 방향에 대해서는 "시민들의 어려움을 먼저 살피고 불편한 목소리도 끝까지 듣겠다"며 "말이 아닌 행동으로 시민들의 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.

또 "청년이 돌아오는 도시, 기업이 찾아오는 도시, 농업과 산업이 함께 성장하는 도시, 아이들의 웃음소리가 넘치는 도시를 만들겠다"며 "이 약속을 임기 내내 가슴에 품고 시정을 이끌겠다"고 밝혔다.

김 당선인은 "선거 과정에서 생긴 상처와 갈등은 뒤로하고 이제는 모두가 함께 영천의 미래를 만들어가야 할 시간"이라며 "통합과 화합의 시정으로 시민 모두를 품는 시장이 되겠다"고 강조했다.

장경국 기자

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