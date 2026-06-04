‘10년 약속’ 만료 2년 앞둔 한국지엠, 임단협 본격 실시

지난 27일 상견례 후 2차 교섭 실시

노조측 전기차·신차 생산 등 요구

사측 불확신한 경영 환경 고려 입장

한국지엠 임단협 0 한국지엠 노사가 4일 오후 인천 부평공장에서 2차교섭을 진행하고 있다. /전국금속노조 한국지엠지부

한국지엠 노사가 올해 '임금 및 단체협약(임단협)' 교섭에 돌입했다. 2018년 산업은행 지원을 받으며 10년간 한국 사업장을 유지하기로 한 협약의 만료 시점이 2년 앞으로 다가온 가운데 노조는 미래차 생산 물량 확보와 신차 배정 등 지속가능성을 주요 쟁점으로 내세웠다.4일 전국금속노조 한국지엠지부에 따르면 이날 오후 2시 부평공장에서 2차 교섭을 진행했다. 임금협약 요구안에는 △월 기본급 14만9600원 인상 △1인당 약 3000만원 성과급(2025년 한국지엠 총매출 10% 중 15%에 해당)이 담겼다. 단체협약 요구는 △정년 시점을 국민연금 수급시기와 연동 △2027년까지 주 4.5일제 실시 계획 마련 △월급제 시행 △경조휴가 3일→4일 연장 등이 포함됐다.특히 노조는 임금 인상과 성과급 지급 외에도 내수 판매 회복과 수출시장 다변화 방안을 요구하며 생산 물량 확대 필요성을 강조했다.지난해 한국지엠은 트랙스, 트레일블레이저 등의 인기에 힘입어 46만여대를 판매하며 흑자 구조를 안착시켰다. 하지만 전체 판매량의 90% 이상이 북미 수출에 편중돼 생산 기반 확대를 위한 신규 물량 확보가 필요하다는 지적도 나온다.노조 측 관계자는 "북미 시장 수요가 이어지고 있는데, 이 곳 경제 상황이 위축되면 한국지엠은 타격이 엄청나다"며 "경쟁력을 높이기 위해 신차와 전기차 같은 미래차 생산물량을 요구하는 것"이라고 설명했다.반면 사측은 미국의 관세 정책 변화와 글로벌 자동차 시장 둔화, 환율 변동성 확대 등 불확실한 경영 환경을 고려해 수익성 중심의 경영 기조를 유지해야 한다는 입장이다.노조 측 관계자는 "2018년 산업은행 지원을 받으며 10년간 한국 사업장을 유지하기로 한 협약의 만료 시점이 2년 앞으로 다가왔다"며 "선제적으로 미래 성장 동력과 생산 물량을 확보해야 하는데 현재 신차 계획 등이 불투명한 상황인 만큼 이번 교섭에서는 한국지엠의 지속가능한 미래에 대한 논의가 반드시 이뤄져야 한다"고 했다.이에 대해 참석한 헥터 비자레알 한국지엠 사장은 "노사 모두에게 도움이 되는 방향으로 효율적인 교섭이 되길 기대한다"고 말했다.