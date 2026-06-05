닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전남

광양시, 폭염 속 녹조 대응 강화…안전한 수돗물 공급 총력

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260605010001678

글자크기

닫기

광양 나현범 기자

승인 : 2026. 06. 05. 09:33

Advertisements

Advertisements

용강·마동정수장 녹조 발생 대비 대응체계 구축
이취미 물질 검사 강화 및 정수처리공정 운영
수어댐 녹조 대비 기기 가동중
녹조 대비 기기 가동중인 수어댐. /광양시
전남 광양시가 여름철 폭염으로 인한 녹조 발생 가능성에 대비해 정수처리공정을 강화하는 등 안전한 수돗물 공급을 위한 선제 대응에 나섰다.

광양시는 수어댐 수계의 수질 변화를 지속적으로 모니터링하며 녹조 발생에 대비한 관리체계를 강화하고 있다고 5일 밝혔다.

한국수자원공사가 실시한 이취미 물질 측정 결과 지오스민은 지난 4월 0.003ppb, 5월 0.007ppb로 나타났으며, 흙냄새와 곰팡이 냄새의 원인 물질로 알려진 2-MIB는 두 달 모두 검출되지 않았다.

수어댐은 조류경보제 대상은 아니지만 자체적으로 조류경보제 기준에 준하여 관리하고 있으며, 6월부터는 격주로 이취미 물질 시험을 실시할 계획이다.

또 수어댐을 취수원으로 사용하는 용강정수장과 마동정수장은 조류 관심 단계가 발령될 경우 △가성소다 약품 투입 △조류 모니터링 횟수 확대(주 1회→주 2회) △분말활성탄 투입 △중염소 전환 등 정수처리공정을 강화해 조류 독소(마이크로시스틴)와 이취미 물질인 지오스민, 2-MIB 제거에 집중할 방침이다.

또 조류 모니터링 횟수도 기존 주 1회에서 주 2회로 확대해 수질 변화에 신속히 대응할 계획이다.

광양시는 녹조 유입이 일시적으로 증가할 수 있어 일부 냄새가 발생할 수 있으나 인체에 유해한 수준은 아니라고 설명했다. 다만 보다 안전하게 음용할 수 있도록 물을 3분 이상 끓여 마실 것을 권장하고 있다.

광양시 관계자는 "폭염이 장기화될 것으로 예상되는 만큼 관계기관과 협력해 녹조 발생에 대비하고 수질 관리에 만전을 기하겠다"며 "안전한 수돗물 공급에 최선을 다하겠다"고 말했다.
나현범 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기