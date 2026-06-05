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여수 밤바다 걸으며 미션 수행…관광객 참여형 투어 눈길

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여수 나현범 기자

승인 : 2026. 06. 05. 09:21

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'동백 나이트 스탬프 투어' 8일부터 운영 시작
동백 나이트 스탬프 투어 본격 운영
전남 여수시 '동백 나이트 스탬프 투어' 포스터.
전남 여수시가 관광객이 직접 참여하며 여수의 밤을 즐길 수 있는 체험형 야간관광 프로그램을 선보인다.

여수시는 야간관광 특화도시 조성사업의 일환으로 오는 8일부터 '동백 나이트 스탬프 투어'를 운영한다고 5일 밝혔다.

동백 나이트 스탬프 투어는 해양공원, 오동도 등 여수의 대표 야간관광지를 둘러보며 다양한 미션을 수행하는 체험형 관광 프로그램이다. 기존 관람 중심에서 벗어나 관광객이 직접 체험하며 여수 밤 바다를 즐길 수 있게 기획됐다.

참여자는 '여수엔' 앱 또는 관광안내소와 주요 관광지에 비치된 QR코드를 통해 참여할 수 있다. '나만의 영화 제목 만들기', '밤바다 포토 인증' 등 다양한 미션을 수행하며 여수밤바다를 배경으로 자신만의 영화 한 편을 완성하게 된다.

프로그램은 6월부터 11월까지 상시 운영되며, 6~7월·8~9월·10~11월에는 계절별 특색을 반영한 시즌형 미션과 이벤트를 함께 진행되며, 이를 통해 방문 시기마다 색다른 야간관광 경험을 제공하고 관광객의 재방문을 유도할 계획이다. 미션 완료자 중 선착순 1000명에게는 지역 내 제휴업체에서 사용할 수 있는 소비쿠폰을 제공한다.

여수시는 이번 프로그램이 야간관광 콘텐츠 확대와 체류형 관광 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

여수시 관계자는 "동백 나이트 스탬프 투어는 관광객이 여수의 밤을 걸으며 즐기는 참여형 콘텐츠"라며 "앞으로도 여수만의 야간 감성과 지역 특색을 담은 다양한 관광 프로그램을 지속 발굴해 나가겠다"고 말했다.
나현범 기자

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